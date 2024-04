Xô, Millennials: investidora mais jovem do Vale do Silício quer uma rede social só para a Geração Z

A Nospace, uma nova rede social direcionada à Geração Z e que seraa lançada em junho, promete ser "a rede social mais social". O motivo seria o fuuncionamento, focado na interação entre amigos em detrimento da busca por publicações virais.

Fundada por Tiffany Zhong, que, com seus 26 anos de idade, também pertence à Geração Z, o Nospace entra para o notável portfólio de Zhong, que já tem experiência no mundo das startups com a Pineapple Capital, um fundo de investimento, e a Zebra IQ, uma empresa de inteligência e pesquisa sobre a Geração Z.

"Você lembra como a internet era divertida antes de todos os algoritmos e anúncios? Nós também lembramos... por isso estamos trazendo isso de volta," diz a descrição do aplicativo na App Store.

A proposta do aplicativo é permitir que a geração da Geração Z experimente o que os Millennials experimentaram lá pelo início dos anos 2000: uma época mais simples de redes sociais e mais próxima dos amigos do mundo real.

Apesar de não ser uma novidade tão nova, o aplicativo a ser lançado conta com uma lista de espera de 500.000 pessoas.

Em vez de enfatizar publicações altamente editadas, o aplicativo incentiva os usuários a compartilharem pensamentos espontâneos (Alô, BeReal) sobre suas atividades diárias, como o que estão comendo, jogando, assistindo ou lendo.

O feed do app é baseado principalmente em texto, mas oferece a opção de visualizar apenas as postagens de amigos.

O perfil de cada usuário é personalizável, permitindo escolher fundos coloridos e texto, além de compartilhar o status de relacionamento e interesses. Trata-se de uma versão menos profissional das redes sociais se comparada a grandes nomes como o Instagram.

Segundo Zhong, o aplicativo permite que os usuários se expressem de forma autêntica e até excêntrica.

Nos últimos anos, tem crescido a frustração dos usuários de redes sociais com a predominância de postagens profissionais, que suplantam a socialização entre amigos.

Nospace busca recuperar parte do encanto dos aplicativos de mídia social como o MySpace e o Facebook em seus primórdios, que se concentravam nas amizades e em fazer novas conexões. A prévia na App Store revela que os usuários podem fixar uma lista de amigos próximos em seus perfis, parecido com o "top 8 amigos" do MySpace — essa só os Millennials lembram.

Com experiência prévia em orientar empresas como Snapchat, Levi Strauss e Google sobre como alcançar o público jovem da Geração Z, Zhong está bem posicionada para, que saber, criar a próxima tendência dessa geração.