Fim do BeReal? Rede social tem dinheiro para só mais dez meses de operação

A rede social BeReal tem cerca de dez meses de prazo antes de ficar sem dinheiro, segundo foram informados os funcionários em uma reunião em fevereiro, de acordo com o site Mashable.

O app tem um número relativamente baixo de funcionários, 60 colaboradores, mas os custos de manter o app no ar são significativos frente à receita.

O recurso de compartilhamento de fotos, que tinha a proposta de posts com fotos mais espontâneas e apenas uma única vez no dia, fez do BeReal um fenômeno cultural no auge da pandemia de COVID-19. Com a proposta "anti-Instagram", a empresa atingiu uma avaliação de US$ 600 milhões em 2022 após garantir US$ 90 milhões em financiamento no mesmo ano.

Mas o crescimento do aplicativo diminuiu desde então, mesmo após uma tentativa de diversificar seu apelo adicionando novos recursos em 2023. De acordo com o Mashable, o BeReal atualmente possui 40 milhões de usuários ativos mensais e 25 milhões de usuários ativos diários, um aumento em relação aos 20 milhões em 2022.

Mas fontes disseram que esse salto não impressionou investidores e que a empresa estava lutando para despertar interesse em financiamento. A liderança também disse aos funcionários que estava "conversando com algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo" sobre uma possível aquisição. Mas se não tiver sucesso em breve, o BeReal pode acabar.