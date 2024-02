Muito além de celulares: como a Xiaomi quer vender 20 milhões de veículos elétricos

A empresa chinesa de smartphones, Xiaomi, tem potencial de vender 20 milhões de veículos elétricos, segundo seu CEO, Weibing Lu, disse à emissora norte-americana CNBC.

“Achamos que é um bom ponto de partida para nós, no segmento premium, porque já temos 20 milhões de usuários premium na China baseados no smartphone”, disse o presidente do Grupo Xiaomi. “Acho que as compras iniciais serão muito sobrepostas aos usuários de smartphones.”

A Xiaomi revelou seu carro elétrico SU7 na China no final de dezembro, mas ainda não anunciou seu preço. Ele disse que a empresa considerou uma série de faixas para o novo veículo, do nível básico ao luxo, e que o grupo está gastando US$ 10 bilhões para desenvolver o novo produto.

Lu disse que um comunicado formal ocorreria “muito em breve” e indicou que as entregas domésticas começariam já no segundo trimestre.

Dados da empresa de análise do mercado de tecnologia Canalys mostraram que a Xiaomi capturou cerca de 13% do mercado global e vendeu 146,4 milhões de telefones em 2023, atrás da Apple e da Samsung.

Nos últimos anos, a empresa também se ramificou em TVs e eletrodomésticos, que podem ser controlados por smartphones. A maior parte da receita da Xiaomi vem de telefones, com pouco menos de 30% vindo de eletrodomésticos e outros produtos de consumo.

A Xiaomi geralmente é conhecida por produtos com preços mais acessíveis. Isso levantou dúvidas sobre se será possível vender um carro eléctrico – promovido como rival da Porsche – num mercado onde até gigantes de veículos elétricos estabelecidos como a BYD estão reduzindo os preços.

Lu disse que a abordagem da Xiaomi é baseada no desenvolvimento do ecossistema, bem como em uma estratégia de “premiumização” de smartphones lançada em 2020 que desde então “alcançou um progresso muito bom”. A empresa chama a estratégia de “humano versus carro versus casa”.

A Xiaomi lançou um novo sistema operacional chamado HyperOS, que inclui componentes de inteligência artificial. “No futuro, achamos que não daremos instruções ao dispositivo, mas que o dispositivo poderá entender necessidades e irá atendê-las de forma proativa”, disse Lu.

O HyperOS está disponível apenas no telefone 14 da Xiaomi no momento. Mas o sistema deverá ser implementado nos próximos meses em eletrodomésticos e no próximo carro, disse Lu. Segundo o CEO, dentro de 10 ou 20 anos, o mercado de veículos elétricos será provavelmente muito semelhante ao dos smartphones atuais – com as cinco principais marcas detendo cerca de 70% do mercado, disse Lu. O executivo não deu um prazo para o carro da Xiaomi chegar aos mercados internacionais, mas disse que esse tipo de produto pode levar de dois a três anos.