Samsung vai apresentar Galaxy Ring em feira de tecnologia; veja detalhes

A Samsung deve lançar seu primeiro anel inteligente no Mobile World Congress, em Barcelona, o maior evento do mundo do setor. O gadget vai entrar linha de saúde e bem-estar da companhia.

De acordo com a Bloomberg, a empresa sul-coreana exibirá publicamente o Galaxy Ring pela primeira vez depois de tê-lo apresentado no mês passado no lançamento da série de smartphones Galaxy S24 na Califórnia. "O Galaxy Ring oferece aos usuários experiências personalizadas e contínuas apoiadas por avanços em inteligência artificial", disse a Samsung em comunicado no domingo.

O lançamento oficial do Galaxy Ring está previsto para o final de 2024.

Os visitantes do Mobile World Congress também poderão ver novos recursos de saúde na série Galaxy Watch 6 "conversando" com o Galaxy S24, .

O monitoramento da saúde é um dos principais pontos de venda de smartphones e relógios, com a Samsung, Apple e Google usando esses recursos para atrair clientes.

A criação de sensores para o monitoramento contínuo da pressão arterial e da glicose seria um avanço valioso. A Apple vem trabalhando há anos em um leitor de glicose que não exigiria que os usuários picassem a pele para obter sangue - um benefício em potencial para milhões de diabéticos.