MWC 2024: as principais novidades da feira de tecnologia

Entre os dias 26 e 29 de fevereiro, o setor de tecnologia se reúne em Barcelona para descobrir os novos gadgets e conceitos inovadores das principais fabricantes e operadoras do mundo.

As primeiras horas do Mobile World Congress (MWC 2024), principal feira de tecnologia móvel do mundo, já indicam que gigantes do setor como Xiaomi, Samsung e Lenovo chegam ao centro de convenções com grandes promessas para 2024.

A chinesa conhecida pelos seus smartphones, por exemplo, está com um display do novo carro elétrico da marca, o SU7; a Lenovo segue no mesmo ritmo da edição do ano passado e, desta vez, chega com um laptop de tela transparente.

A matéria será atualizada ao longo do dia. Veja as principais novidades do primeiro dia de MWC 2024:

Laptop transparente da Lenovo

Depois de apresentar um notebook enrolável na edição anterior, a maior fabricante de PCs do mundo chega ao MWC 2024 com o protótipo de um laptop totalmente transparente.

Um representante da Lenovo que fez uma demonstração para a CNBC colocou um girassol artificial atrás da tela. A câmera integrada ao laptop foi capaz de identificar o objeto como um girassol e fornecer informações sobre ele, usando a tecnologia de inteligência artificial.

Laptop transparente da Lenovo é protótipo da maior fabricante de PCs do mundo

Carro elétrico da Xiaomi

A chinesa Xiaomi tomou um pedaço da feira para exibir o primeiro carro elétrico da marca, o SU7, anunciado em dezembro. Segundo o portal The Verge, ele pode ir de 0 a 100 km/h em 2,78 segundos

A gigante chinesa também está presente com os smartphones Xiaomi 14 e 14 Ultra, com recursos de câmera avançada. Disponíveis para encomenda a partir de hoje na Europa, eles custarão € 999 e € 1.499, respectivamente.

