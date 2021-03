Windows 10: grande atualização vai aprimorar trabalho remoto

A Microsoft já divulgou o que os usuários podem esperar da nova atualização do Windows 10. De acordo com a empresa, o primeiro grande update de 2021 trará novidades de segurança, qualidade e acesso remoto.

De acordo com John Cable, vice-presidente da área de entrega do Windows, as funcionalidades que serão adicionadas estão em linha com os pedidos dos usuários durante o último ano. "Otimizamos esta divulgação para dar suporte às necessidades mais urgentes dos nossos consumidores", disse em um post no blog oficial do Windows.

Entre as mudanças que serão disponibilizadas estão:

Suporte no Windows Hello para câmeras externas quando duas câmeras estiverem presentes. O que significa que uma câmera externa poderá ser usada para reconhecimento facial para desbloqueio do computador.

Melhora de desempenho no Windows Defender, incluindo otimização de abertura de documentos.

Atualização de performance nos sistemas de gestão do Windows para trabalho remoto.

Para quem já está no Windows 10, com as versões 2004 ou 20H2, a instalação será facilitada, como os patches mensais disponibilizados pela Microsoft.

A Microsoft geralmente programa duas grandes atualizações por ano para o Windows, sendo uma maior no início, por volta do segundo trimestre, e uma maior, na segunda metade do ano.

A primeira é geralmente maior, mas a Microsoft inverteu este ano e deve deixar o patch com grandes atualizações para mais tarde. É esperado que no segundo semestre de 2021 vejamos uma atualização gráfica do Windows, chamado pela empresa de "Sun Valley".