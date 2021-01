Microsoft planeja renovação gráfica do Windows

A Microsoft planeja uma repaginação do visual do Windows 10, para trazer aos usuários a mensagem de que o sistema operacional “está de VOLTA”.

O fato ficou evidente em uma vaga de emprego noticiada pela própria empresa, para a contratação de um engenheiro de software, que iria trabalhar no time de Experiência do Usuário do Windows. “Você vai trabalhar em nova plataforma chave, Surface, e parceiros OEM para orquestrar e entregar um rejuvenescimento visual transformador de experiências no Windows para sinalizar aos consumidores que o Windows está DE VOLTA e garantir que o Windows seja considerado o OS [Sistema Operacional] com a melhor experiência para consumidores”.

A referência foi removida depois, de acordo com o portal The Verge, mas foi noticiada amplamente na imprensa americana antes disso e durante o final de semana.

Chamado de “Sun Valley”, as mudanças gráficas do sistema operacional foram noticiadas em outubro do ano passado pelo portal Windows Central. As mudanças devem trazer novidades para o menu iniciar, os aplicativos pré-instalados, além de botões e barras de rolagem.

Atualmente é comum que haja mais de uma identidade visual para diferentes aspectos do Windows, os ajustes de sistema, por exemplo, têm uma identidade visual diferente do painel de controle.

A novidade pode significar um novo interesse da Microsoft no Windows e na manutenção do Windows 10 como o sistema operacional definitivo.