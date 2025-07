WhatsApp testa recurso para lembrar usuários de responder mensagens

Sabe aquela mensagem que você leu e não teve tempo de responder? Ou que abriu sem querer, achou que respondeu, mas fez apenas mentalmente? Para esse tipo situação, o WhatsApp está lançando uma atualização que permite criar lembretes de notificação, atualmente disponível para alguns beta testers no Android, por meio do Google Play Beta Program. Esses testadores externos usam o software antes de sua liberação geral para identificar possíveis bugs, falhas e melhorias.

Na atualização anterior, a 2.24.25.29, o WhatsApp já havia introduzido um recurso de lembretes para mensagens não lidas, notificando os usuários sobre mensagens de contatos com os quais mais interagem. Agora, com a versão 2.25.21.14, essa funcionalidade está sendo expandida para permitir que os usuários configurem lembretes para qualquer mensagem. Assim, eles possuem maior controle sobre quais alertas receberão.

Ao acessar o menu de opções de uma mensagem, alguns testadores já podem configurar lembretes específicos para cada mensagem, programando uma notificação para revistá-la em um momento escolhido. Essa funcionalidade tem como objetivo evitar que conteúdos importantes se percam em meio a conversas ativas, garantindo que detalhes ou tarefas mencionadas não sejam esquecidas.

Para os lembretes, usuários podem escolher entre intervalos pré-definidos, como duas horas, oito horas ou um dia, ou ainda definir um horário e data personalizados. Após a configuração, um ícone de sino será exibido na bolha da mensagem, indicando que há um lembrete ativo. Quando o horário escolhido chega, o WhatsApp envia uma notificação com todos os detalhes essenciais da mensagem, incluindo um preview de mídia, caso haja imagem, vídeo ou GIF.

A nova funcionalidade está sendo liberada gradualmente para mais beta testers e deve chegar a mais usuários Android nas próximas semanas, oferecendo uma forma mais prática de gerenciar mensagens importantes dentro do WhatsApp. Ainda não há informações sobre lançamento desse recurso para dispositivos iOS.

Privacidade do usuário

Em termos de privacidade, os lembretes serão totalmente processados no dispositivo do usuário, garantindo que nenhuma informação sobre eles seja armazenada nos servidores do WhatsApp ou compartilhada com outros participantes do chat.

Esse nível de controle permite aos usuários gerenciarem informações importantes de forma discreta e personalizada, sem interferência externa.