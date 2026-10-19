O calcanhar de aquiles da IA na indústria: 43% usam agentes, mas só 4% exigem aprovação humana

O uso de inteligência artificial na indústria já se mostrou uma realidade, porém, trouxe consigo um gargalo silencioso que começa a preocupar o alto escalão das grandes empresas: a falta de controle operacional. O estudo global IFS Industrial Index 2026, apresentado durante o evento IFS Unleashed, em Orlando, revela que 43% dos trabalhadores de linha de frente já utilizaram agentes digitais em seu dia a dia operacional no último ano, no entanto, apenas 4% das empresas exigem aprovação humana obrigatória para decisões tomadas por inteligência artificial.

Esse cenário acende um alerta vermelho para diretores e CEOs, pois, embora 66% das organizações planejem investir em trabalhadores digitais nos próximos 12 meses, apenas 5,7% confiam na IA para agir de forma totalmente autônoma, impulsionadas pelo risco financeiro e operacional de entregar decisões críticas a sistemas que carecem de validação e controle sobre dados sensíveis ou sujeitos a restrições de exportação.

Durante sua apresentação principal no evento, o CEO da IFS, Mark Moffat, destacou a urgência de transformar dados corporativos subutilizados em valor real para o mercado, ressaltando que "a inteligência artificial reúne todas essas frentes e as coloca para trabalhar". Moffat pontuou que as pessoas podem fazer perguntas, realizar ações ou delegar tarefas a um trabalhador digital de forma totalmente segura, operando rigorosamente "dentro das regras, permissões e aprovações que regem seus negócios, sendo essa a forma como a indústria fecha essa lacuna".

O executivo também enfatizou que grande parte do potencial industrial está retida na expertise das salas de controle e no conhecimento prático acumulado. Complementando a visão estratégica, Toby Rees, Global Head of AI Trust da IFS, afirmou que a segurança jurídica e operacional não pode ficar em segundo plano diante da pressa tecnológica, sendo fundamental combinar inteligência com contexto, controle, responsabilização e disciplina operacional à medida que as empresas escalam a tecnologia para ativos críticos e cadeias de suprimentos.