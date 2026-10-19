Elon Musk diz que dará uma ação da SpaceX a cada criança dos EUA em 2027

O CEO da empresa aeroespacial SpaceX e homem mais rico da história, Elon Musk, afirmou nesta segunda-feira, 19, que dará uma ação de sua própria companhia a cada criança dos Estados Unidos no próximo ano. "Essa será a primeira de muitas", disse o bilionário em publicação na rede social X (antigo Twitter), comprada por ele em 2023.

O valor de cada ação da companhia estava em US$ 146,03 na Nasdaq no último fechamento do mercado, na sexta-feira, 16. Considerando que há cerca de 72 milhões de crianças menores de 18 anos nos EUA, segundo dados oficiais do Censo americano, a doação chegaria a um total de US$ 10,5 bilhões, equivalente a cerca de 1,2% da fortuna de US$ 908,5 bilhões do empresário, segundo estimativa da Forbes.

O pronunciamento de Musk não trouxe mais detalhes sobre como ocorrerá a distribuição das ações.

Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America. This will be the first of many. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026

Musk detém cerca de 4,8 bilhões de ações da SpaceX, de acordo com um documento apresentado à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos, em agosto. Considerando também opções de ações e remunerações ainda não adquiridas, sua participação beneficiária chega a aproximadamente 6,4 bilhões de papéis, equivalente a 48,4% da companhia.

Anúncio ocorre após proposta da Anthropic

A declaração de Musk foi feita após a Anthropic anunciar, no domingo, 18, que pretende destinar 5% de suas ações a um novo fundo de benefício público. A participação poderá aumentar conforme a valorização da companhia, sujeita à aprovação dos acionistas.

We’re committing a portion of Anthropic’s shares to the Anthropic Public Benefit Fund, a new wholly owned entity dedicated entirely to the public benefit. It will start off with 5% of our shares. For every 50% increase in the company’s value over a set baseline, we can contribute up to an extra 2%, subject to our board’s discretion. In total, this means that roughly 20% of Anthropic’s shares are committed to the public good. Our co-founders have already pledged to donate 80% of their equity, and around half our employees are donating a portion of their equity as part of a donation matching program we’ve run since our founding. In the post below, we share more details about our new fund. https://t.co/XzDntVH0vH — Anthropic (@AnthropicAI) October 18, 2026

Segundo a empresa de inteligência artificial, o fundo poderá financiar grandes doações, incluindo repasses a organizações sem fins lucrativos e distribuições diretas a grupos específicos da população. A iniciativa também poderá apoiar estudos e ações para enfrentar os impactos da inteligência artificial sobre o mercado de trabalho, incluindo a substituição de empregos pela tecnologia.

Em resposta a uma publicação da Anthropic no X, Musk recomendou que as ações fossem distribuídas diretamente à população. Na sequência, afirmou que adotaria essa abordagem na SpaceX.

@AnthropicAI I recommend giving the shares directly to the public — Elon Musk (@elonmusk) October 18, 2026

Fortuna de Musk ultrapassa US$ 900 bilhões

Musk ocupa o primeiro lugar no ranking de bilionários da Forbes, que estimava seu patrimônio líquido em US$ 908,5 bilhões nesta segunda-feira. A fortuna é concentrada principalmente em participações na SpaceX e na Tesla, montadora de veículos elétricos da qual ele também é CEO.

A SpaceX abriu seu primeiro dia de negociação como companhia de capital aberto com uma avaliação próxima de US$ 2 trilhões. Fundada em 2002, a empresa desenvolve e opera foguetes, espaçonaves e serviços de conectividade.

A companhia também adquiriu a startup de inteligência artificial xAI em fevereiro de 2026, em uma operação que avaliou as empresas combinadas em US$ 1,25 trilhão.