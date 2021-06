WhatsApp e Instagram ficam fora do ar nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 9, usuários reportam problemas no Instagram e no WhatsApp. Os aplicativo aparentam estar fora do ar, com a página inicial não atualizando e mensagens não sendo entregues.

O site Down Detector, que agrega incidentes de usuários em serviços digitais, registrou um pico de reclamações de usuários do mundo todo. As falhas começaram a ser reportadas por volta das 19 horas, no horário de Brasília.

No WhatsApp, 46% dos usuários reportaram que suas mensagens não estão sendo entregues, segundo o DownDetector.

No momento de publicação desta matéria, 75% dos usuários reportaram falhas gerais, enquanto 18% registraram dificuldade no acesso à conta do Instagram e, por fim, 6% afirmam que têm dificuldades para fazer uploads de fotos.

As reclamações pelo Down Detector estão em seu pico e o Instagram ainda não se pronunciou sobre a falha.

Ambos os aplicativos ficaram fora do ar, juntos, jela última vez no dia 19 de março. Na época, a conta oficial do app de mensagens no Twitter se pronunciou, agradecendo aos usuários pela paciência durante os 45 minutos fora do ar.