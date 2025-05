WhatsApp deixa de funcionar em iPhones antigos a partir de 5 de maio; veja os modelos afetados

A partir de segunda-feira, 5 de maio de 2025, o WhatsApp deixará de funcionar em iPhones antigos que não rodem o sistema iOS 15.1 ou superior. Modelos como iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6 Plus, que utilizam versões anteriores ao iOS 15.1, perderão o acesso ao aplicativo e não poderão mais enviar ou receber mensagens pelo WhatsApp.

Como continuar usando o WhatsApp no iPhone

Para continuar utilizando o aplicativo, os usuários precisarão:

Atualizar o sistema operacional do iPhone para o iOS 15.1 ou posterior, caso o aparelho permita essa atualização.

ou posterior, caso o aparelho permita essa atualização. Se o dispositivo não for compatível, será necessário transferir a conta para um modelo mais recente.

Como verificar e atualizar o iOS

Para conferir se há atualizações disponíveis, siga os passos abaixo:

Abrir o app "Ajustes".

Selecionar "Geral" e depois "Atualização de Software".

Conferir a versão instalada e, se disponível, realizar a atualização.

Por que o WhatsApp está tomando essa medida?

Essa decisão do WhatsApp faz parte de uma política anual de revisão dos sistemas operacionais suportados, com foco em manter a segurança e a compatibilidade com novos recursos. Sistemas operacionais antigos deixam de receber atualizações de segurança e não suportam as funcionalidades mais recentes do aplicativo, o que pode comprometer tanto a experiência do usuário quanto a proteção dos dados.

Android não será afetado

Até o momento, não há mudanças previstas para usuários de Android, que continuam precisando do sistema Android 5.0 ou superior para usar o WhatsApp. Ou seja, se você usa Android, não será necessário se preocupar com a atualização para continuar acessando o aplicativo.