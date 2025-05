WhatsApp ultrapassa 3 bilhões de usuários mensais e reforça foco da Meta em IA

​O WhatsApp já tem mais de 3 bilhões de usuários ativos por mês, conforme anunciou Mark Zuckerberg, CEO da Meta, nesta quarta-feira, 30. Durante a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025, a empresa enfatizou os avanços em seus produtos de inteligência artificial.

Segundo Susan Li, diretora financeira da Meta, o WhatsApp é o aplicativo de maior uso da Meta AI, com a maioria das interações ocorrendo em conversas individuais. Na ocasião, Li também revelou que a Meta está testando ferramentas de IA voltadas ao WhatsApp Business.

Segundo a executiva, a companhia está desenvolvendo uma nova interface e um painel de gerenciamento de agentes de IA, que permitirá que as empresas treinem a IA da Meta com suas próprias informações, que podem incluir: site, perfil do WhatsApp ou páginas do Instagram e do Facebook.

Além disso, a Meta está testando uma ativação do chatbot de IA diretamente em conversas com clientes.

Zuckerberg acrescentou que, com o tempo, espera que a Meta se torne líder no mercado de mensagens dos Estados Unidos — onde a maioria das pessoas prefere usar aplicativos de mensagens padrão dos celulares. Para ele, a companhia ocupa uma posição diferente na região, do que na maior parte do mundo.

“Então, acredito que o aplicativo Meta AI, como um aplicativo independente, será particularmente importante nos Estados Unidos para estabelecer a liderança — como a principal IA pessoal que as pessoas usam. Mas continuaremos aprimorando as experiências em todas essas áreas”, disse ele.