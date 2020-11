Vendas de serviços de cibersegurança da Oi Soluções aumentam 212%

Com a chegada da pandemia de covid-19 e com o avanço da digitalização das empresas, soluções de segurança cibernética tornaram-se ainda mais importantes por causa do volume de informações e transações na internet. Em 2020, 52% dos vazamentos de informações de empresas foram causados por ataques mal-intencionados, segundo o relatório sobre o prejuízo de um vazamento de dados de 2020 produzido pelo Ponemon Institute e publicado pela IBM Security.

Parte do problema vem do home office. A pesquisa, que ouviu mais de 500 organizações em 17 países e regiões, mostrou que, das organizações que exigiram trabalho remoto em decorrência da pandemia de covid-19, 70% disseram que isso aumentaria o prejuízo de um vazamento de dados e 76% afirmaram que aumentaria o tempo para identificar e conter um possível vazamento de dados. Por isso, cuidar da segurança da informação se tornou uma preocupação ainda maior nas empresas.

A Oi Soluções, provedora e integradora de soluções digitais para o mercado corporativo registrou, por exemplo, um aumento de 212% nas vendas no terceiro trimestre de serviços de cibersegurança em comparação com o segundo trimestre deste ano.

A empresa ultrapassou a marca de 170.000 elementos monitorados e gerenciados por seu Security Operations Center (SOC), ou Centro de Operações de Segurança. “O alcance desse número mostra nossa experiência e capacitação em prevenção, detecção, transparência e velocidade de resposta, já que fazemos a gestão de segurança da nossa própria rede e utilizamos os produtos internamente antes de ir para o mercado”, afirma Adriana Viali, head da Oi Soluções.

A Oi Soluções atua no suporte a organizações públicas e privadas em sua jornada de transformação digital, e nesse processo segurança é uma das principais preocupações. A Pesquisa de Percepção de Risco Cibernético na América Latina 2019, elaborada pela consultoria Marsh em parceria com a Microsoft, mostrou que 57% das empresas brasileiras consideram a cibersegurança uma das cinco maiores preocupações. Para 17%, é a preocupação número 1.

O SOC da empresa atua interligando dois centros de operações de segurança, um localizado no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, o que oferece redundância de proteção ao serviço. Além disso, ele conta com a certificação ISO 27.001 e autenticações relevantes de associações e parceiros globais que auditam a efetividade de governança de TI das companhias.

“Nosso time de segurança está em constante atualização de metodologias, processos e estudos sobre novas ameaças com os grandes players mundiais de tecnologia para garantir a qualidade e a confiabilidade do nosso sistema de gestão da segurança da informação”, diz a executiva.

Soluções

Hoje, a empresa tem uma ampla oferta de plataformas de segurança para clientes corporativos. Entre elas está a Segurança de Perímetro (MSS), que controla todo o tráfego de entrada e saída da rede contra ameaças dos ambientes interno e externo. A solução é ideal para empresas que buscam redução de riscos na rede e prevenção contra vazamento de dados.

Essa plataforma filtra as comunicações entre servidores, dispositivos e a internet, impedindo qualquer acesso não autorizado ou atividade maliciosa. Inclui o monitoramento dos eventos pelo SOC para garantir tratamento de falhas e agilidade na resposta a incidentes de segurança, bem como a gestão, a aplicação e a alteração de regras.

Já o Anti-DDoS protege o link internet contra ataques de negação de serviço (DDoS). A solução atua no backbone Oi, sem necessidade de instalação de appliance na rede do cliente. É responsável por monitorar, detectar e, proativamente, mitigar ataques volumétricos, garantindo a disponibilidade da internet durante o ataque e evitando a degradação ou saturação da banda contratada. A solução ainda fornece relatórios de eventos detectados e mitigados.

E o Oi Gestão Mobilidade oferece ao cliente um conjunto de serviços para gerenciamento da mobilidade corporativa, com treinamento, suporte para configuração de políticas, instalação e apoio operacional 24 horas por dia, sete dias por semana. Ele é importante para garantir a confidencialidade de arquivos e informações trocados e armazenados em equipamentos (smartphones, tablets e notebooks) com acesso remoto a e-mails e sistemas corporativos.

Outros serviços

Completando o portfólio de cibersegurança, a Oi Soluções ainda oferece dois serviços que complementam as soluções da empresa.

O primeiro é a VPN Corporativa, que permite a funcionários trabalharem de qualquer lugar, assegurando a proteção ao acesso e aos dados da empresa. O sistema é ideal para as empresas que buscam proporcionar acesso remoto seguro a colaboradores que se encontram em home office.

Já as empresas que precisam verificar a identidade dos usuários podem contar com a Autenticação Multifator. Essa solução permite o acesso a uma rede privada virtual por meio de uma informação conhecida, como login e senha, e um dispositivo adicional, como um código de acesso.

Além disso, a Oi Soluções acumula vasta experiência de atuação em segurança de tráfego de dados em eventos de grande porte, como Rock in Rio, Game XP, CCXP, entre outros. Ao longo dos sete dias de shows da edição 2019 do Rock in Rio, por exemplo, a companhia registrou um tráfego total de 173,2 terabytes, volume equivalente a 46,8 milhões de fotos em alta definição, o que ilustra sua capacidade de gerenciamento de rede e sua eficiência operacional.

A frente de segurança da Oi Soluções acompanha a evolução de seu portfólio voltado para o segmento de grandes empresas. Hoje, a empresa atende mais de 700 companhias de diferentes verticais de negócio, consolidando-se como provedora e integradora de serviços de TIC para grandes companhias.

Além dos serviços integrados de segurança, a empresa oferece IoT, big data, analytics, cloud, data center, colaboração e serviços gerenciados, e também a conectividade. Com presença nacional e atuação de forma regionalizada para atender às demandas específicas de cada mercado, a Oi Soluções está presente nas maiores empresas do país. São mais de 1.500 executivos para atender exclusivamente o segmento corporativo, sendo a carteira de clientes composta de 57.000 empresas de variados setores.