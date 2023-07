Novo app Threads: o que você precisa saber para se tornar influente na rede social

Redes sociais nessa década se tornaram definitivamente canais de conteúdo. Há que produz e quem consome. Em uma lógica disputada e acirrada por minutos de atenção de quem usas os apps, e que tenta coletar o máximo de dados possíveis para direcionar publicidade.

Mas o jogo pode começar a mudar com a estreia na quinta-feira, 6, de Threads, plataforma criada pela Meta, empresa dona Instagram.

A rede social, em seus próprios termos, permitirá que as pessoas "se conectem diretamente com seus criadores favoritos e com outros que amam as mesmas coisas - ou que estabeleçam seguidores fiéis para compartilhar suas ideias, opiniões e criatividade com o mundo".

Pode não parecer muito diferente da forma como funcionam as redes sociais, mas o interessante é que essa rede faz parte dos novos serviços da Web 3.0, que segue a mesma premissa ao redor do blockchain, do bitcoin, onde a infraestrutura de internet é gestada de forma descentralizada.

No caso, Threads se integrará ao protocolo de mídia social usado pelo pioneiro app Mastodon, chamado ActivityPub. É quase como se existisse um conselho gestor, que toma decisões em grupo sobre o funcionamento da rede social.

A novidade é um completo oposto das direções para as quais vai o Twitter, que deve se tornar algo mais aos gostos de Elon Musk.

Um claro exemplo é a decisão mais recente do bilionário: na semana passada, Musk impediu que usuários não registrados pudessem ver tweets e implementou um limites de leitura de 1000 posts por dias.

Essas mudanças levaram a problemas generalizados no fim de semana, com os usuários sendo incapazes de navegar na rede social por horas.

Oportunidade para influenciadores

Dado o novo cenário, quem se interessa pela produção de conteúdos, principalmente em textos, pode usar o Threads para garantir uma audiência cativa de seguidores.

Na lógica decentralizada das redes sociais, e que deve permear o Threads, a relação entre consumidores, anunciantes e plataformas de mídia social, transfere mais poder para os usuários.

Como deve funcionar: a Web 3.0 oferece aos usuários a propriedade de seus próprios dados, possibilitando que sejam tratados como um bem pessoal.

Além disso, permitirá que os usuários sejam remunerados pelo trabalho realizado ao postar e curtir nas redes sociais, fornecendo a oportunidade de monetizar a atenção que dão e recebem. A Web 3.0 baseia-se em propriedade honesta. Assim como uma obra de arte pode ser um NFT com propriedade rastreável, os dados do usuário também podem.

Plataformas como a Permission, uma plataforma de publicidade da Web 3.0 tokenizada, estão permitindo que marcas se conectem com os consumidores, que por sua vez recebem recompensas em criptomoedas por seus dados e envolvimento.

Outras como o Ocean Protocol, Datacoup e Zedosh também oferecem recompensas financeiras para os usuários em troca de seus dados pessoais. Com o aumento de tais serviços, os usuários serão capazes de encontrar as ofertas que mais lhes convêm.

Essas mudanças fundamentais na economia da atenção sinalizam a nova era da economia do criador.

Com a Web 3.0, criadores de conteúdo poderão receber recompensas financeiras diretamente de seus fãs, sem precisar se associar a marcas ou empresas como TikTok e Instagram. Esta alternativa permite que até mesmo novos criadores e criadores de nicho monetizem seu trabalho, resultando em publicidade mais autêntica e de alta qualidade que tem maior credibilidade para os consumidores.

Embora seja cedo para prever exatamente como a Web 3.0 transformará a indústria da publicidade e a economia da atenção, ela representa uma oportunidade promissora para pessoas que valorizam seus dados. Entretanto, desafios existem, como o número ainda pequeno de plataformas e serviços disponíveis. Threads pode ser uma oportunidade.