Bluesky, possível alternativa ao X (ex-Twitter), finalmente se abre ao público

Depois de quase um ano ser um aplicativo disponível somente por convite, o Bluesky finalmente está aberto ao público. Financiado pelo co-fundador do Twitter, Jack Dorsey, o Bluesky é uma das plataformas de microblogging mais promissoras que poderiam oferecer uma alternativa ao X de Elon Musk.

Antes de se abrir para o público, a plataforma tinha cerca de 3 milhões de inscritos. Agora que qualquer pessoa pode participar, o Bluesky enfrenta um desafio: como competir com os 130 milhões de usuários ativos mensais do Threads (da Meta) ou até mesmo com o 1,8 milhão do Mastodon?

O Bluesky se parece e funciona como o Twitter à primeira vista. A empresa, na verdade, começou como um projeto dentro do Twitter que buscava construir uma infraestrutura descentralizada chamada Protocolo AT para redes sociais. Como plataforma descentralizada, o código do Bluesky é de código aberto, o que dá transparência sobre o que está sendo construído e como.

Segundo informações do TechCrunch, os desenvolvedores podem escrever seu próprio código em cima do Protocolo AT para que possam criar desde um algoritmo personalizado até uma plataforma social completamente nova.

"O que a descentralização oferece é a capacidade de tentar várias coisas em paralelo. Então, você não está limitando as mudanças a uma única organização", disse o CEO do Bluesky, Jay Graber, ao TechCrunch. "A maneira como construímos o Bluesky, na verdade, permite que qualquer pessoa insira uma mudança no produto."

Essa configuração dá aos usuários mais poder para controlar e organizar sua experiência na mídia social. Em uma plataforma centralizada como o Instagram, por exemplo, os usuários têm se revoltado contra mudanças de algoritmo que não gostam, mas não há muito que possam fazer para reverter ou melhorar uma atualização indesejada do aplicativo.

"Toda a filosofia tem sido que isso precisa ser uma boa experiência ao usuário", disse Graber em um painel no mês passado. "As pessoas não estão apenas nisso pela descentralização e ideias abstratas. Elas estão nisso para se divertir e ter um bom momento aqui."