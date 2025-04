Usuários relatam instabilidade em grupos do WhatsApp neste sábado

O aplicativo de mensagens WhatsApp apresenta instabilidade neste sábado, 12. Foram registradas mais de 8,5 mil queixas sobre a plataforma no site de monitoramento Downdetector.

Do total de queixas feitas no Dowdetector sobre o aplicativo, 88% eram sobre o não envio de mensagens.

Nas redes sociais, usuários afirmaram não conseguir enviar mensagens em grupos. As conversas privadas parecem não ter sido afetadas.

No Google trends e no X, "WhatsApp" se tornou o tópico mais comentado no Brasil por volta de 12h. Internautas usaram memes para expressar indignação com o fato de o aplicativo cair.

Fui sorteada no bug do WhatsApp que impede de mandar mensagens em grupo pic.twitter.com/T24Dn7Em05 — Lola Ferreira (@lolaferreira) April 12, 2025