Smartphones da Samsung não terão mais atualizações; veja se o seu está na lista

A Samsung se prepara para o lançamento de novidades. Entre elas estão o Galaxy S25 e Z Fold 6, um dos novos smartphones dobráveis ​​da empresa sul-coreana. No entanto, a chegada dos novos produtos significa que aparelhos mais antigos deixarão de funcionar.

A Samsung explica que alguns aparelhos se tornarão obsoletos em função da chegada do Android 15 nos novos dispositivos. O lançamento do novo sistema operacional significa que muitos smartphones receberão sua última atualização.

Além disso, a empresa sul-coreana está desenvolvendo o One UI 7, adicionando aplicativos, funções e recursos aos novos dispositivos. A novidade está prevista para o final deste ano e também vai impactar produtos mais antigos.

A linha Galaxy S25 será a primeira a receber o binômio Android 15 – One UI 7. Após isso, algumas atualizações deixarão de ser feitas. Em outras palavras, alguns modelos de celulares não serão mais atualizados.

A Samsung garante que os produtos receberão atualizações de segurança até um ano após a chegada do Android 15 e do One UI 7. A partir de 2026, no entanto, isso não vai mais acontecer e eles estarão mais vulneráveis ​​a falhas, o que pode inviabilizar o uso deles.

Confira a lista de celulares que não receberão mais atualizações:

- Galaxy S21;

- Galaxy Z Fold 3;

- Galaxy Z Flip 3;

- Galaxy A13;

- Galaxy A13 5G;

- Galaxy A03s;

- Galaxy A05;

- Galaxy A05s;

- Galaxy M13;

- Galaxy M23 5G;

- Galaxy M12;

- Galaxy F13 5G.