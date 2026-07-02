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Trump comprou US$ 5 mi em ações de big techs antes de valorizá-las com plano de IA

Declaração financeira mostra investimentos em empresas como Apple, Nvidia e Microsoft no mesmo dia em que Casa Branca defendeu desregulação do setor

(Julia Demaree Nikhinson / POOL/AFP)

(Julia Demaree Nikhinson / POOL/AFP)

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 2 de julho de 2026 às 09h21.

Donald Trump comprou até US$ 5 milhões em ações de big techs no mesmo dia em que sua administração anunciou um plano para inteligência artificial. As compras incluíram papéis de Broadcom, Meta, Amazon, Apple, Microsoft e Nvidia.

As empresas estão entre as principais interessadas na expansão do mercado de IA, setor que foi diretamente citado no plano divulgado pela Casa Branca em 23 de julho. A proposta defendia reduzir barreiras regulatórias para acelerar o desenvolvimento da tecnologia.

Desde então, quatro das seis ações subiram, com Apple e Broadcom avançando mais de 30%. As operações não apareceram nos relatórios periódicos de transações de 2025, como determina a lei.

A declaração financeira entregue depois mostrou que Trump pagou uma pequena multa por não cumprir essa exigência. O presidente afirmou que não participa das decisões individuais de investimento e que corretoras administram suas contas sem consultá-lo ou sua família.

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