Trump comprou US$ 5 mi em ações de big techs antes de valorizá-las com plano de IA

Donald Trump comprou até US$ 5 milhões em ações de big techs no mesmo dia em que sua administração anunciou um plano para inteligência artificial. As compras incluíram papéis de Broadcom, Meta, Amazon, Apple, Microsoft e Nvidia.

As empresas estão entre as principais interessadas na expansão do mercado de IA, setor que foi diretamente citado no plano divulgado pela Casa Branca em 23 de julho. A proposta defendia reduzir barreiras regulatórias para acelerar o desenvolvimento da tecnologia.

Desde então, quatro das seis ações subiram, com Apple e Broadcom avançando mais de 30%. As operações não apareceram nos relatórios periódicos de transações de 2025, como determina a lei.

A declaração financeira entregue depois mostrou que Trump pagou uma pequena multa por não cumprir essa exigência. O presidente afirmou que não participa das decisões individuais de investimento e que corretoras administram suas contas sem consultá-lo ou sua família.