TikTok permitiu comentários negacionistas sobre o clima durante COP29, diz ONG

A COP29 realizada no mês passado no Azerbaijão reuniu líderes mundiais para discutir como lidar com as mudanças climáticas. No TikTok, porém, a desinformação sobre o assunto postada na mesma época do evento não foi verificada pela equipe de moderação da empresa, de acordo com um novo relatório da Global Witness, uma ONG internacional.

Segundo a Fast Company, vídeos postados durante a COP29 por alguns dos maiores veículos de mídia do Reino Unido, incluindo BBC, ITV e Channel 4 News, foram analisados ​​pela Global Witness, que se concentrou nos debates que aconteciam nas seções de comentários dos vídeos. (Os vídeos foram vistos por mais de três milhões de pessoas.)

A Global Witness encontrou comentários que alegavam que "não existe" mudança climática, que o aquecimento do nosso planeta é uma "farsa" e uma "mentira inventada" e que não é causado pelo homem ou resultado de atividade humana.

Todos esses comentários violariam as diretrizes do TikTok sobre desinformação climática, que a empresa divulgou há um ano, antes da COP28. “Nossas políticas proíbem desinformação sobre mudanças climáticas que minem o consenso científico bem estabelecido, como conteúdo que negue a existência de mudanças climáticas ou os fatores que contribuem para isso", informa a diretriz da rede social.

A pesquisadora de desinformação climática da Global Witness, Ellen Judson, que liderou o estudo, diz que o TikTok deve ser “elogiado” por ser uma das raras redes sociais a ter promulgado uma política sobre mudanças climáticas. No entanto, quando a Global Witness relatou 20 desses comentários ao TikTok usando a ferramenta de denúncia do próprio aplicativo, 19 deles foram autorizados a permanecer nos vídeos porque os moderadores de conteúdo disseram que não haviam infringido os termos de serviço do aplicativo.

Depois que a Global Witness abordou o TikTok com suas descobertas, o aplicativo acabou tomando medidas contra todos os comentários.

Comentários também são importantes

Alguns podem sugerir que o conteúdo dos comentários ao lado dos vídeos não importa tanto quanto o conteúdo dos vídeos em si, mas a Global Witness aponta para os próprios dados do TikTok mostrando que as seções de comentários em vídeos são parte integrante da experiência do aplicativo.

Em todo o mundo, 77% dos usuários do TikTok dizem que leem comentários no TikTok — algo que a Global Witness sugere que eles podem ser usados ​​para influenciar opiniões.

Um funcionário não identificado da equipe de moderação de conteúdo do TikTok disse à Global Witness que o problema era parte de algo amplo em torno das mudanças climáticas no TikTok. “Há gestos simbólicos em direção a uma ideia geral de ‘fazer nossa parte contra as mudanças climáticas’, mas nada substancial, nada de consequência real”.

A ONG alega que o problema destaca as falhas que o TikTok continuará a enfrentar ao substituir elementos de sua equipe de moderação humana por sistemas automatizados. Pelo menos 25% de sua equipe de moderação de conteúdo do Reino Unido, composta por 500 pessoas, foi informada de que corria risco de demissões em outubro, segundo o Bureau for Investigative Journalism (TBIJ).

Esta não é a primeira vez que o TikTok deixa de abordar a desinformação climática no aplicativo. Uma investigação da BBC de junho de 2023 descobriu que o TikTok removeu apenas cerca de 5% do conteúdo que violava suas próprias diretrizes quando informado.