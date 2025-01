Tesla faz recall de metade da frota na China por riscos à segurança

Com um recall de 1,2 milhão de carros, a Tesla busca corrigir falhas que podem comprometer a segurança dos motoristas e passageiros. O número impressionante equivale a quase metade da frota da montadora no país, destacando a magnitude do problema e a importância de soluções rápidas.

A atualização, que será feita por meio de uma conexão remota (over-the-air), busca corrigir falhas nos sistemas de direção elétrica e nas câmeras de ré de modelos fabricados e importados. No caso dos veículos Model 3 e Model Y, 871 mil unidades chinesas apresentam riscos de falha no sistema de assistência à direção, segundo a Administração Estatal para Regulamentação do Mercado (SAMR). Já outros 335 mil modelos, incluindo Model S e Model X, precisam de ajustes para evitar problemas de visibilidade causados por defeitos nas câmeras traseiras.

Histórico de recalls: um padrão emergente?

Embora notável, este não é um caso isolado. Em 2024, a Tesla já havia realizado um recall semelhante nos Estados Unidos, abrangendo 240 mil veículos. Ainda em território americano, um evento maior ocorreu no ano passado, quando 1,85 milhão de carros precisaram de ajustes devido a um defeito no capô, que poderia abrir inesperadamente durante a condução. O problema também afetou a China, onde 1,6 milhão de unidades foram incluídas no recall.

Desafios no mercado chinês

A China, um dos maiores mercados para veículos elétricos, também é palco de desafios crescentes para a Tesla. Até 2024, a montadora vendeu 2,3 milhões de carros no país, mas viu sua participação de mercado cair de 16% em 2020 para 10,6% no último ano. Essa queda reflete o avanço de competidores locais, como a BYD, que já ultrapassou as vendas globais da Tesla em 2023 e conquistou o primeiro lugar no setor.

Além disso, 2024 trouxe um marco negativo para a Tesla: uma queda anual nas entregas globais, a primeira em mais de uma década, acompanhada por uma redução na produção da fábrica em Xangai. Apesar disso, a empresa ainda manteve a liderança global por uma margem estreita.

Com recalls constantes e uma concorrência feroz no horizonte, o futuro da Tesla no maior mercado de veículos elétricos do mundo permanece incerto.