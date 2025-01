China sinaliza disposição para negociar novo acordo comercial com Trump

Em resposta às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a possibilidade de um novo acordo comercial com a China, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Mao Ning, afirmou que, apesar das diferenças, os dois países possuem interesses comuns significativos e espaço para cooperação.

Trump mencionou recentemente que acredita ser possível alcançar um acordo comercial com a China, destacando uma conversa amigável com o presidente chinês, Xi Jinping. Ele enfatizou que preferiria não utilizar tarifas contra a China, mas as considera um "poder tremendo" de negociação.

A porta-voz Mao Ning, segundo a Folha de S. Paulo, ressaltou que a China nunca buscou deliberadamente um superávit comercial com os EUA e que guerras comerciais e tarifárias não beneficiam ninguém. Ela destacou a disposição de Pequim em dialogar para resolver as diferenças econômicas e comerciais entre os dois países.

Especialistas apontam que, embora Trump tenha adotado uma postura firme em relação à China, há sinais de que ele está aberto a negociações. Robert Daly, diretor do Kissinger Institute on China and The United States, observa que a demora em anunciar novas tarifas pode indicar uma oportunidade para avanços nas negociações.

A possibilidade de um novo acordo comercial sino-americano gera apreensão no setor agrícola brasileiro. A ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, alertou recentemente sobre a necessidade de acompanhar de perto as conversas entre Trump e a China, destacando que os EUA competem diretamente com o Brasil em produtos agrícolas.

As relações comerciais entre EUA e China têm sido marcadas por tensões e disputas tarifárias nos últimos anos. A disposição de ambos os lados em buscar um novo acordo pode representar uma oportunidade para estabilizar e fortalecer as relações econômicas entre as duas maiores economias do mundo.