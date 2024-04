Telegram deve passar de um bilhão de usuários neste ano, diz fundador

O aplicativo de mensagens Telegram provavelmente ultrapassará um bilhão de usuários ativos mensais dentro de um ano, pois está se espalhando como um "incêndio florestal", disse seu fundador bilionário, Pavel Durov, na terça-feira. As informações são da Reuters.

O Telegram, com sede em Dubai, foi fundado por Durov, nascido na Rússia, que deixou o país em 2014 depois de se recusar a cumprir as exigências de fechar as comunidades de oposição em sua plataforma de mídia social VK, que ele vendeu.

"Provavelmente ultrapassaremos um bilhão de usuários ativos mensais dentro de um ano", disse Durov, que é proprietário integral do Telegram, ao jornalista americano Tucker Carlson, de acordo com entrevista em vídeo publicada na conta de Carlson na plataforma de mídia social X.

Durov, que a Forbes estima ter uma fortuna de US$ 15,5 bilhões, disse que alguns governos tentaram pressioná-lo, mas o aplicativo, que agora tem 900 milhões de usuários ativos, deve permanecer uma "plataforma neutra" e não um "participante da geopolítica".

Um dos principais rivais do Telegram, o WhatsApp, da Meta, tem mais de dois bilhões de usuários ativos mensais. O Financial Times informou em março que o Telegram provavelmente almejaria um IPO nos EUA assim que a empresa atingisse a lucratividade.

O Telegram, particularmente influente nas repúblicas da antiga União Soviética, é classificado como uma das principais plataformas de mídia social, depois do Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok e Wechat.

Depois que a Rússia lançou sua invasão em grande escala da Ucrânia em 2022, o Telegram se tornou a principal fonte de conteúdo não filtrado - e às vezes gráfico e enganoso - de ambos os lados sobre a guerra e a política que envolve o conflito.