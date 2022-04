Stats for Spotify: como descobrir suas músicas mais escutadas

É hora de relembrar. A plataforma gratuita Stats for Spotify permite que qualquer usuário do aplicativo de música veja os artistas, gêneros e canções mais escutadas das últimas quatro semanas, seis meses ou de todos os tempos.

Para quem tiver interesse em ver as últimas músicas escutadas, o site também dá essa opção, com data e hora. Saiba como acessar o Stats for Spotify:

Entre no site http://www.statsforspotify.com e clique em "Login with Spotify"; Faça o login e clique em "Entrar"; Clique no botão "Aceito" para dar permissão para o site acessar o conteúdo escutado na conta; Pronto!

Caso o usuário siga todos os passos, ele verá três opções: Top Tracks (músicas), Top Artists (artistas) e Top Genres (gêneros). Na aba superior, também tem a opção "recently played" (recentemente tocado).

Dentro de cada um, é possível escolher o período: últimas quatro semanas, seis meses e histórico geral. Use as abas superiores para alternar entre as opções e divirta-se!