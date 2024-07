Galaxy Z Flip 6: conheça os detalhes do smartphone usado pelos atletas nas Olimpíadas

A patrocinadora oficial dos Jogos Olímpicos da capital francesa, Samsung, levou o novíssimo Galaxy Z Flip 6 para ser o smartphone oficial do evento, com esportistas de todo mundo usando o dispositivo para selfies no pódio de medalhas.

O celular dobrável conta com design de detalhes exclusivos e pode ser visto nas mãos da equipe de ginástica artística feminina do Brasil, que disputou a final da modalidade nesta terça-feira, 30, e que terminou em terceiro lugar, com bronze.

O destaque desse modelo, essencial para o momento das fotos, é uma câmera de 50 MP na traseira, que pode ser usada em selfies no modo dobrado do smartphone.

O modelo do smartphone voltado para os atletas vem na cor amarela e tem o desenho dos aros olímpicos e paralímpicos em dourado.

Um dos destaques do aparelho é o uso da inteligência artificial da Samsung, criada em parceria com o Google, exclusivamente para os modelos mais parrudos da linha Galaxy.

Ficha técnica do Galaxy Z Flip 6

O Galaxy Z Flip 6 conta com uma tela interna de 6,7 polegadas com tecnologia Dynamic AMOLED 2X. Este display dobrável oferece uma taxa de atualização de até 120 Hz e resolução de 2160×1856 pixels, proporcionando uma experiência visual fluida e nítida.

O dispositivo também possui uma tela externa de 6,3 polegadas, igualmente equipada com tecnologia Dynamic AMOLED 2X e taxa de atualização de 120 Hz, porém com resolução de 2375×968 pixels.

No quesito câmeras, o Galaxy Z Flip 6 se destaca pelo trio traseiro. Ele inclui um sensor principal de 50 megapixels e uma teleobjetiva de 10 megapixels com zoom óptico de 3x, ideal para capturar fotos de alta qualidade.

As demais especificações do Galaxy Z Flip 6 incluem um chip Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 GB de RAM e até 1 TB de armazenamento interno. A bateria de 4.400 mAh garante uma boa autonomia, suportando o uso diário.

No Brasil, o Samsung Galaxy Z Flip 6 está disponível para compra com preços a partir de R$ 7.999. Este valor pode variar conforme a configuração escolhida e promoções disponíveis.