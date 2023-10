Satya Nadella revela maior arrependimento como CEO da Microsoft

Para Satya Nadella, uma das decisões mais difíceis que ele já teve que tomar como CEO da Microsoft também é um de seus maiores arrependimentos. Em 2015, logo após substituir Steve Ballmer no cargo, o executivo anunciou a saída da gigante de tecnologia do mercado de dispositivos móveis.

A decisão foi tomada cerca de um ano após a Microsoft adquirir a Nokia por US$ 7,2 bilhões. Na época, a empresa tentava deslanchar o celular Microsoft Lumia, mas tinha dificuldade em crescer tendo competidores como Apple e Android.

Ao anunciar a mudança de prioridades dentro da Microsoft, Nadella também disse que reembolsaria a Nokia em US$ 7,6 bilhões e cortaria 7.8000 empregos envolvidos no projeto. Hoje, o CEO reflete e diz que a "saída" da Microsoft poderia ter sido melhor gerida.

"A decisão sobre a qual muitas pessoas falam – e uma das decisões mais difíceis que tomei quando me tornei CEO – foi a saída do telefone celular, conforme definido na época. Acho que poderia ter havido maneiras de fazer isso funcionar, talvez reinventando a categoria de computação entre PCs, tablets e telefones", disse o executivo em entrevista para o site Business Insider.

Eventualmente toda a linha do Windows Phone foi descontinuada. Hoje, a única empreitada da empresa no segmento de smartphones é os aparelhos Surface Duo com Android.