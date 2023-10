Balanço do Google e Microsoft mostram que investimentos em IA já traz frutos

As tecnologias de inteligência artificial (IA) generativa estão sendo incorporadas em diversas aplicações de software voltadas tanto para empresas quanto para consumidores.

Uma análise detalhada dos resultados do terceiro trimestre de Alphabet e Microsoft revela que a nova tecnologia de IA está contribuindo para o crescimento da receita dessas corporações líderes no mercado. Isso sinaliza uma demanda robusta por softwares que utilizam IA generativa, uma perspectiva positiva para as startups que atuam nesse segmento em expansão.

Demanda real

A receita e o lucro líquido da Alphabet superaram as expectativas do mercado, registrando US $76,69 bilhões e US$ 1,55 por ação, respectivamente. O YouTube, principal fonte de receitas publicitárias da empresa, também apresentou bom desempenho. No entanto, a receita da nuvem da Alphabet, de US$ 8,41 bilhões, ficou abaixo das expectativas em cerca de US$ 20 milhões, conforme relata a CNBC.

Por outro lado, a Microsoft também superou as estimativas, com receita de US$ 56,52 bilhões e lucro líquido de US$ 2,99 por ação. A receita de seu segmento "Intelligent Cloud" cresceu 21% ano a ano, com um aumento de 29% no Azure, superando as expectativas dos analistas.

A reação do mercado a esses dados reflete a avaliação dos investidores, mas o foco está nos componentes relacionados à IA que influenciaram esses números.

Dada a magnitude dessas empresas e as diversas forças de mercado que afetam seu crescimento, é essencial entender o impacto da IA em seus resultados para traçar paralelos com o ecossistema de startups e venture capital.