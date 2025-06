Samsung planeja novos recursos de saúde para smartwatches para competir com o Apple Watch

De olho no crescente interesse dos idosos por tecnologias ligadas a saúde, a Samsung pretende expandir sua presença nesse mercado com soluções digitais para a vida no lar. O próximo lançamento de smartwatch da companhia é um passo importante nessa direção, destacou Hon Pak, vice-presidente e líder da equipe de saúde digital da divisão de dispositivos móveis.

“Há uma população envelhecida com um aumento crescente de doenças crônicas, e os custos também aumentam”, disse Pak em entrevista à CNN. “Essas pressões estão conduzindo os cuidados para o ambiente doméstico, onde já estamos presentes.”

A Samsung planeja usar a saúde digital para conquistar uma maior fatia do mercado de wearables, com a ambição de competir com a Apple nesse setor. Ambas as empresas estão ampliando suas ofertas de bem-estar, na tentativa de fidelizar clientes em meio à desaceleração nas vendas de smartphones. Uma versão beta do novo software estará disponível este mês para o Galaxy Watch 5 da Samsung e modelos mais recentes, embora algumas funções sejam exclusivas dos modelos mais novos.

Pak acredita que a Samsung pode ter uma vantagem no mercado, já que a empresa está consolidada no setor de eletrodomésticos e produtos de entretenimento doméstico, o que poderia facilitar a adoção de dispositivos voltados para a saúde em casa.

A Samsung continua a ser a maior fabricante de smartphones do mundo em termos de participação de mercado, de acordo com a consultoria Canalys. Mas, no mercado de smartwatches, a Samsung ocupa apenas cerca de 6% da fatia global, de acordo com dados da IDC, enquanto a Apple lidera com aproximadamente 20%. A Apple tem sido mais eficaz em promover o Apple Watch como um acessório indispensável para os smartphones, o que coloca a marca em vantagem.

Como enfrentar a concorrência

A Samsung visa se diferenciar da concorrência ao focar em aconselhamento preventivo, ajudando os usuários a manter uma alimentação saudável e a qualidade do sono antes que problemas de saúde apareçam. No entanto, a empresa também enfrenta competição de outras startups de tecnologia focadas na saúde, como a Oura, fabricante de anéis inteligentes, que adota uma abordagem semelhante no monitoramento da saúde, algo que também está sendo explorado por gigantes como o Google.

Hon Pak, que anteriormente atuou como diretor médico da 3M Health Information Systems, comentou: “Como médicos, coletamos apenas cerca de 1% dos dados dos pacientes e usamos isso para fazer diagnósticos e tratamentos. Não sabemos se o paciente está se exercitando ou se está se alimentando adequadamente.”

A atualização do smartwatch inclui um recurso que mede os níveis de antioxidantes no corpo. A tecnologia funciona projetando luzes LED de diferentes comprimentos de onda na pele do usuário, permitindo estimar os níveis de betacaroteno, um antioxidante presente em alimentos como cenoura e espinafre. Para usar o recurso, o usuário precisa retirar o relógio e pressionar o sensor na parte traseira.

Pak ressaltou que o objetivo do recurso é estimar a quantidade de antioxidantes no corpo do usuário, e não avaliar a ingestão de vegetais. O recurso passou por testes clínicos, medindo os níveis de betacaroteno no sangue.

Além disso, a atualização inclui sugestões para melhorar a qualidade do sono e um "treinador de corrida", que oferece programas de treinamento para ajudar os usuários a atingirem suas metas de corrida. A Apple anunciou um recurso semelhante para o Apple Watch em junho, denominado Workout Buddy.

Pak revelou que a Samsung está desenvolvendo um chatbot de saúde com inteligência artificial, mas não forneceu detalhes sobre o lançamento, pois ainda não houve um anúncio oficial. A Apple também estaria trabalhando em uma ferramenta similar, segundo a Bloomberg.

O VP acredita que os óculos inteligentes com IA representam uma oportunidade significativa para novos recursos de saúde, como o registro de refeições. Ele sugeriu que, com novas tecnologias, seria possível identificar se uma pessoa está comendo rapidamente ou se sua refeição contém alérgenos, utilizando IA em conjunto com óculos inteligentes.

Atualmente, alguns desenvolvedores já criaram aplicativos que analisam o conteúdo nutricional de alimentos por meio de fotos e utilizando modelos como o ChatGPT ou o Gemini, do Google.

"Não acredito que seja um problema de tecnologia", disse Pak. "Acho que é uma combinação de recursos tecnológicos disponíveis hoje."

Anteriormente, a Samsung havia anunciado o desenvolvimento de um par de óculos inteligentes que rodariam o novo software Android XR do Google. No entanto, uma limitação significativa para os smartwatches da Samsung é a incompatibilidade com iPhones, o que dificulta sua penetração em um mercado onde a Apple domina com cerca de 20% de participação.

Apesar disso, Pak não descartou a possibilidade de um futuro acordo com a Apple. "Sempre há discussões sobre isso", afirmou. "Há discussões ativas, mas nenhuma decisão foi tomada quanto a um cronograma."