Samsung aposta no básico premium e lança Galaxy S25 FE e novos tablets Tab S11

Na IFA deste ano, em Berlim, a Samsung deixou de lado anúncios experimentais como o telefone triplo ou o headset de realidade mista Project Moohan para apostar no que mais sustenta suas vendas: versões mais acessíveis de seus carros-chefe. O destaque ficou para o Galaxy S25 FE e para a nova linha de tablets Tab S11.

O S25 FE chega como uma atualização modesta, mas estratégica. Mais fino (7,4 mm) e leve (190 g) que o antecessor, ele mantém praticamente o mesmo design da linha principal. A diferença é que agora, com acabamento em alumínio Armor, proteção IP68 e vidro Gorilla Victus Plus, o modelo se aproxima ainda mais da experiência premium, mas com preço menor.

Disponível em quatro cores — branco, preto, azul-claro e azul-marinho —, o aparelho mantém a câmera traseira tripla sem mudanças em relação ao S24 FE. Já a câmera frontal ganhou um salto de 10 para 12 MP. A bateria subiu para 4.900 mAh, com carregamento rápido de 45 W. Outro avanço é o software: o S25 FE é o primeiro celular da marca a sair de fábrica com a One UI 8, interface baseada no Android 16, com suporte a recursos de inteligência artificial multimodal e promessa de sete anos de atualizações.

Tablets Tab S11 e S11 Ultra

Nos tablets, a Samsung reorganizou o portfólio. Sai de cena a versão “Plus” e entram dois modelos: o Tab S11, de 11 polegadas, e o Tab S11 Ultra, de 14,6. Ambos ficaram mais finos e leves — o Ultra agora tem apenas 5,1 mm de espessura, menos que muitos notebooks, embora o tamanho ainda o torne um aparelho pouco portátil sem teclado acoplado.

A principal mudança está na S Pen, repaginada com corpo hexagonal e ponta em cone, mais próxima da sensação de escrever com um lápis. O acessório agora é preso magneticamente na lateral, em vez da traseira, solução pensada para evitar perdas.

Nos bastidores, os tablets adotaram o chip MediaTek Dimensity 9400 Plus, mas mantiveram câmeras, armazenamento e velocidades de carregamento inalterados. A bateria teve apenas ganhos modestos — 11.600 mAh no Ultra e os mesmos 8.400 mAh no modelo padrão. Ambos também chegam com a One UI 8 e incluem aplicativos de produtividade de IA como Notion e LumaFusion em versões de teste.

Com os novos dispositivos, a Samsung reforça sua tática de sustentar o faturamento com modelos intermediários de alto volume, em vez de depender de apostas futuristas como os dobráveis.

Os preços no Brasil devem ser revelados em um evento realizado na manhã desta quinta-feira, 4.