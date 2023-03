Robotaxis em Pequim abrem novo caminho para transporte inteligente

As cenas em filmes de ficção científica de pessoas andando em veículos sem motorista estão se tornando cada vez mais realistas, demonstradas pela recente disponibilidade de Robotaxis em Pequim, que podem ser contratados através de aplicativos móveis.

A cidade concedeu licenças para operar serviços de Robotaxis totalmente sem condutor ao gigante tecnológico chinês Baidu e ao veículo autônomo Pony.ai, no início de março.

Essa é a primeira vez que uma frota de veículos totalmente sem motoristas foi autorizada a operar em uma grande cidade do mundo.

As duas empresas estão entre os líderes da indústria de condução autônoma da China, que implantaram cada uma 10 veículos autônomos, em uma área de 60 quilômetros quadrados, em Yizhuang, um subúrbio do sul de Pequim.

Elas oferecem serviços de robótica aos cidadãos que podem dar uma volta através das aplicações Apollo Go e PonyPilot+ do Baidu.ai.

Os veículos operam sem um motorista ou monitor humano. Durante a viagem, os passageiros podem se comunicar verbalmente com especialistas de apoio para receber assistência dentro do veículo.

A mudança segue as duas empresas que iniciaram tais testes rodoviários na área em 30 de dezembro.

Testes de segurança

Durante os testes, Pony.ai disse ter alcançado segurança, estabilidade e zero acidentes em cenários complexos como interseções e estradas estreitas, assim como em condições climáticas extremas como chuva, neve e tempestades de areia.

Pequim estabeleceu um processo em três etapas para testes autônomos de veículos em estradas públicas em 2022.

A primeira etapa envolve testes com um motorista de segurança humana, a segunda etapa permite um motorista de segurança no banco da frente e um passageiro no banco de trás, enquanto a terceira etapa permite uma condução totalmente autônoma sem um motorista de segurança.

Até agora, a área designada em Pequim para condução autônoma já serviu mais de 1 milhão de pessoas com quilometragem superior a 1,3 milhão de quilômetros.

Além da capital, os serviços de pilotagem de Baidu cobrem mais de 10 cidades na China, incluindo Xangai e as províncias de Guangdong, Guangzhou e Shenzhen. A empresa planeja expandir seus serviços autônomos de transporte de carga para 65 cidades em 2025 e 100 em 2030.

De acordo com um chefe da Apollo Go, cada veículo pode fornecer mais de 15 serviços de transporte por dia em cidades de primeira linha, em média. Até o final de janeiro, acumulou mais de 2 milhões de pedidos, colocando-o entre os maiores prestadores de serviços de direção autônoma do mundo.

Tamanho do mercado: US$ 188,6 bilhões

A consultoria global IHS Markit previu que o tamanho do mercado de serviços de táxi para automobilistas da China deverá ultrapassar 1,3 trilhões de yuans (US$ 188,6 bilhões) até 2030, respondendo por 60% do mercado de transporte de automóveis do país até então.

A McKinsey informou que a condução autônoma poderia criar US$ 300-400 bilhões em receitas globais até 2035.

Yale Zhang, diretor administrativo da consultoria Automotive Foresight sediada em Xangai, disse que a frota de robôs da China é a líder mundial, atribuída principalmente aos imensos esforços das empresas que realizam testes e ao estabelecimento de zonas experimentais pelos governos locais.

Apesar das limitações atuais que exigem que os Robotaxis operem em zonas designadas devido às complexas condições das estradas e à falta de falhas legais, espera-se que sua cobertura se expanda à medida que os dados se acumulem e os algoritmos melhorem, disse Zhang.

Estes veículos não tripulados usam principalmente múltiplas tecnologias como lidar, câmeras e sensores ultrassônicos para obter informações sobre o ambiente ao redor. Em seguida, ele processa e julga através de algoritmos de inteligência artificial para conseguir uma condução autônoma.

Espera-se também que o Robotaxis prepare o caminho para o desenvolvimento de veículos autônomos privados, que têm potencial para ser uma tecnologia revolucionária capaz de transformar a vida das pessoas, disse Zhang.

As características de condução de nível 2 se tornaram comuns em carros novos. Os dados do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) mostram que mais de 30% dos veículos de passageiros novos vendidos na primeira metade de 2022 tinham funções de auxílio à direção de nível 2.

Entretanto, o grande investimento, os longos períodos de pesquisa e desenvolvimento e os atrasos na comercialização em larga escala abalaram a paciência do mercado de capitais para a condução autônoma.

Waymo, um dos primeiros participantes na corrida de Robotaxi, viu sua valorização cair de 175 bilhões de dólares em 2018 para 30 bilhões de dólares em 2022.

Cruise, a unidade de auto dirigibilidade da General Motors perdeu US$ 500 milhões em valor somente no segundo trimestre de 2022, com perdas médias de mais de US$ 5 milhões por dia.

Enquanto isso, a Ford dissolveu a Argo AI, uma empresa automotiva autônoma que ela possuía em conjunto com a Volkswagen. Jim Farley, CEO da Ford, disse que a empresa agora acredita que a implantação em massa de veículos totalmente autônomos está “muito longe”.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: WF NEWS