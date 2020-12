Retrospectiva do Spotify: saiba o que você mais ouviu em 2020

O serviço de streaming Spotify liberou, nesta terça-feira (1), as playlists com as músicas e podcasts mais ouvidos pelos usuários em 2020.

Agora, é possível acessar listas das mídias mais ouvidas pelos usuários e playlists individuais, geradas pelo algoritmo do aplicativo.

Para encontrar as músicas mais ouvidas do ano, siga essas etapas:

Acesse o Spotify pelo seu smartphone Android ou iOS; Clique em “Busca” na parte inferior da tela; Desça até encontrar o quadrado com “Retrospectiva 2020”

Ao entrar na página, o usuário terá acesso aos stories interativos com os detalhes do último ano. Nele, é possível encontrar mais informações sobre os artistas, músicas, podcasts e gêneros mais escutados, além de enquetes interativas e um resumo para compartilhar nas redes.

As playlists de Retrospectiva 2020 e Passou Batido, uma seleção de músicas nunca escutadas pelo usuário, também estão disponíveis.

Resumo do ano do usuário no Spotify Resumo do ano do usuário no Spotify

A página oficial da Retrospectiva Spotify também disponibilizou listas para quem quiser relembrar (ou conhecer) as músicas e podcasts que mais bombaram em 2020.