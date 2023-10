Rappi pretende levar entrega ultrarrápida para farmácias e restaurantes

Em recente painel na Futurecom, Tijana Jankovic, vice-presidente de desenvolvimento de negócios do Rappi, anunciou a expansão do serviço Rappi Turbo, que promete entregas em até 10 minutos, para novos segmentos no Brasil, incluindo farmácias e restaurantes.

Atualmente, o serviço é dedicado apenas a itens de mercado, mas já representa um quarto das entregas da empresa no território brasileiro. A expectativa é que essa porcentagem alcance 50% no próximo ano.

Em outros países, a entrega ultrarrápida para itens de farmácia já está em operação. No Brasil, um projeto piloto está sendo testado com restaurantes. Jankovic destacou que, surpreendentemente, para certos tipos de comida, a entrega em 10 minutos tem se mostrado eficaz.

A executiva também observou uma mudança significativa na expectativa do consumidor brasileiro em relação às entregas, impulsionada pela pandemia. O padrão de espera, que anteriormente era de dias, agora é contabilizado em horas ou até minutos.

Jankovic exemplificou: "O consumidor abre a geladeira pela manhã, identifica o que está faltando e recorre ao Rappi Turbo, esperando que o pedido chegue antes de seu café da manhã".