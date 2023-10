Pede Pronto alcança mais de 2,4 mil parcerias e cresce 50,7%

Conveniência, almoço mais barato e economia do vale-refeição são alguns dos principais atrativos apontados pelos heavy users do Pede Pronto, aplicativo de delivery e take away da Alelo. A opinião – registrada em pesquisa com usuários do app no Shopping JK-Iguatemi – é prioridade para a empresa, que desde agosto de 2022 tem expandido suas operações, chegando a mais de 2,4 mil parcerias com estabelecimentos comerciais.

Bob's, Bacio di Latte, Giraffas, Subway, Pizza Hut, Rei do Mate, Friday’s e Kibon são algumas das novas redes onde os usuários do app poderão pedir tanto para entrega (delivery) quanto para retirada (take away). No período de expansão, marcado pelas parcerias estratégicas com marcas reconhecidas, o aplicativo obteve um crescimento comercial de 50,7%.

“Estamos empolgados com o crescimento que alcançamos. Isso reflete que a Pede Pronto continua empenhada em redefinir a maneira como as pessoas interagem com os serviços de alimentação, oferecendo uma plataforma conveniente, eficiente e abrangente. Com a expansão constante de sua rede de estabelecimentos parceiros, a Pede Pronto está solidificando seu papel como uma força motriz na evolução do setor de alimentação e entrega”, afirma João Bibar, General Manager da Pede Pronto.

É notável o investimento da empresa em customer experience. Sua estratégia gerou aumento no número de pedidos, que entre janeiro e agosto de 2023 superou em 61% o volume registrado no mesmo período do ano anterior.

O que é take away?

Foco da pesquisa realizada no Shopping JK-Iguatemi, a opção consiste no pedido via aplicativo seguido da retirada presencial, o que, segundo os usuários, oferece facilidade ao evitar filas e exibir o progresso no preparo dos pratos.

A modalidade é menos conhecida que o delivery, mas oferece igual praticidade. O usuário do aplicativo com opção take away pode visitar o local, ignorar a fila, acessar o menu pela loja virtual, escolher, pagar e apenas retirar no balcão.

Para Bibar, o estudo centrado na retirada trouxe insights valiosos sobre o que os consumidores buscam ao utilizar um app de take away e sobre como a empresa pode melhorar a experiência de compra por meio do aplicativo. "Estamos comprometidos em oferecer soluções cada vez mais práticas e convenientes para nossos clientes", afirma o executivo.

Com a expansão, as pesquisas e investimentos a Pede Pronto consolida sua posição no mercado de serviços de alimentação.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Brasil tem satélites de ponta, mas precisa de planejamento para evitar obsolescência

Grupo Soma realiza evento pioneiro no Brasil

MKT: O consumidor brasileiro deseja veículos elétricos?