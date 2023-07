Quem é Ruth Porat, a mulher mais poderosa do Vale do Silício

A Alphabet, dona do Google, nomeou a diretora financeira da companhia, Ruth Porat, como a próxima executiva-chefe e diretora de investimentos da empresa.

A holding informou que Porat, que também atua como Chief Financial Officer (CFO, na sigla em inglês; diretora financeira, na tradução em português) do Google, fará a transição para o cargo em 1º de setembro.

Porat é uma nativa do Vale do Silício, nasceu e foi criada em Palo Alto, Califórnia. Depois de estudar na Universidade Stanford e na Escola de Negócios de Wharton, ela teve uma longa carreira no Morgan Stanley, onde atuou como vice-presidente executiva e diretora financeira.

Desde que assumiu o cargo na Alphabet, em 2015, Porat tem desempenhado um papel fundamental na gestão dos vastos recursos financeiros da empresa.

Ela tem sido uma voz forte na defesa de uma maior transparência financeira e responsabilidade fiscal, e tem liderado esforços para maximizar a rentabilidade de áreas emergentes do negócio do Google, como cloud computing e hardware.

Sua posição na Alphabet, uma das empresas de tecnologia mais influentes do mundo, a torna uma das mulheres mais poderosas do setor de tecnologia.