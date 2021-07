Estudo indica operadora com melhor serviço de internet do Brasil

Você já parou para se perguntar qual é a operadora que presta o melhor serviço de internet móvel atualmente? Um novo estudo feito pela Ookla indica exatamente isso.

No segundo trimestre de 2021, a operadora que ofereceu o serviço de internet para celular com maior velocidade e consistência foi a Claro. Veja o ranking a seguir:

No ranking de consistência do serviço de internet móvel, as posições variam. Enquanto a Claro se mantém no topo, a segunda colocada é a TIM, seguida por Vivo e Oi.

Brasília foi a cidade que registrou a maior velocidade de download em rede móvel: 43,74 megabits por segundo (Mbps). São Paulo ficou em quarto lugar, logo atrás do Rio.

Internet fixa

A concorrente Vivo, por outro lado, foi a empresa que ofereceu a internet banda larga fixa de maior velocidade entre os meses de abril e junho no Brasil. Veja, a seguir, as velocidades atingidas pelas operadoras no segundo trimestre deste ano:

Vivo: 93,23 Mbps

Oi: 78,97 Mbps

Claro: 75,88 Mbps

Segundo o novo estudo, as cidades mais populosas do Brasil atingiram velocidades de download acima de 100 Mbps. Goiânia, no estado de Goiás, foi o município com maiores taxas de download e upload, registrando velocidades de 130,15 Mbps e 76,98 Mbps.