The Freestyle: Samsung lança projetor smart portátil no Brasil

Depois do sucesso de vendas nos mercados internacionais, a Samsung anuncia nesta quarta-feira, 13, o lançamento oficial do The Freestyle no Brasil.

O projetor smart e portátil da marca chega ao país visando atender às necessidades principalmente das gerações Z e millennial. Ele é capaz de reproduzir uma tela de até 100 polegadas, conta com alto-falante inteligente e hastes para rotacionar a projeção em 180°.

A configuração do Freestyle é "fácil e instantânea", permitindo o ajuste da projeção em qualquer superfície e ângulo. O dispositivo é plug and play, funcionando conectado a uma tomada e ao wi-fi, e pode se transformar em uma luminária (ou um fundo perfeito para fotos) graças ao seu modo ambiente e tampa de lente translúcida.

O tamanho da tela pode ser definido pelo consumidor conforme sua necessidade, com a possibilidade de gerar imagens de 30 a 100 polegadas, e a distância que ele fica da parede é o fator determinante para se ter uma tela maior ou menor.

O aparelho também conta com um som premium 360°, que preenche o ambiente com som vindo de todas as direções. Através das assistentes de voz Bixby ou Alexa, também é possível controlar o dispositivo por voz, sem necessidade do controle remoto que vem com o Freestyle.

Além disso, o projetor proporciona a experiência de uma Smart TV. Basta conectar o Freestyle na internet para acessar conteúdos via a plataforma Tizen da Samsung.

Através do SmartThings, toda conexão entre TV e smartphone também é possível, como espelhamento, Casting, Samsung Dex, Tap View, incluindo a compatibilidade com dispositivos móveis Android e iOS, além de outros aparelhos do ecossistema Samsung.

“Isso tudo mostra o quanto o produto quebra as barreiras tradicionais da simples projeção, e faz parecer que ele é muito mais uma Smart TV portátil do que um projetor, já que toda imagem se ajusta automaticamente, seus conteúdos preferidos estão sempre à disposição no tamanho de tela que você quiser, com som, e permitindo interações com outros dispositivos”, afirma Guilherme Campos, gerente sênior de TV e áudio da Samsung Brasil.

O preço sugerido do produto é de R$ 6.999,00 e as vendas terão início a partir de maio nos principais varejos do Brasil em uma ação de lançamento e uma oferta especial para os primeiros compradores.

