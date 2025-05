Por que a nova interface do óculos Quest indica uma virada no futuro da Meta

A liberação da versão v77 do Horizon OS, sistema que opera nos headsets da Meta, marca uma nova fase no desenvolvimento do ecossistema da empresa. A principal novidade é a interface Navigator, que permite reorganizar elementos do sistema em um overlay translúcido com janelas fixáveis, aproximando a experiência de navegação da estrutura tradicional de sistemas operacionais.

Usuários poderão fixar até 10 itens na interface, mover janelas livremente, controlar o áudio espacial de forma individualizada e acessar recursos como dublagem automática de texto e suporte a Bluetooth LE Audio.

A Horizon OS v77 também traz alterações na personalização de crachás e um novo atalho para ativar o assistente Meta IA.

Anunciada em setembro de 2024 durante a Connect, conferência anual de desenvolvedores da Meta, a interface estará disponível primeiro para membros do Canal de Teste Público (CTP). Ao longo dos próximos meses, a atualização deve ser gradualmente expandida. Mesmo após a instalação, a disponibilidade de funções pode variar, já que alguns recursos são liberados separadamente.

Baseado no que a empresa aprendeu na última década, a Meta diz que a Navigator é só “o início de uma mais ampla evolução do Horizon OS”, com “muito mais planejado para o futuro da computação espacial”.

Fotos do Instagram em 3D

Também está em teste a transformação de alguns feeds do Instagram em 3D para usuários do app no Quest. Com algoritmos de inteligência artificial, fotos tiradas em 2D serão automaticamente convertidas para um formato imersivo, ganhando profundidade quando vista no aplicativo.

Essa funcionalidade já está disponível em apps de fotos no Apple Vision Pro e no Pico 4 Ultra, mas ainda não foi testado em uma rede social tão grande quanto a da Meta.