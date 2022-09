Pix fora do ar? Clientes relatam falhas em transferências nesta quinta

Usuários de aplicativos de bancos estão relatando problemas para realizar transferências de dinheiro via Pix. Em muitas das vezes, as tentativas de transferência apresentam erros e não são concluídas.

De acordo com o site Downdetector — plataforma de registros de reclamações de usuários — clientes do Nubank e Itaú relataram instabilidade com o serviço.

O app do Nubank soma o maior número de registros de reclamações e os relatos de problemas se concentram nas cidades de Fortaleza, Brasília, Curitiba, São Paulo e Porto Alegre.

Contudo, a empresa respondeu um cliente no Twitter dizendo que foi identificada "uma oscilação nas transferências Pix" e que já estava "trabalhando para resolver".

Já o banco Itaú, que soma 190 reclamações relacionadas ao serviço pix, a concentração de usuários são nas cidades de São Paulo, Curitiba, Brasília e Porto Alegre.

No Twitter, o Itaú afirmou ter identificado a inconsistência dos sistemas. "Nossa equipe está atuando para a regularização o quanto antes", escreveu a página do banco.

Apesar de o indicativo de uma falha geral, o Banco Central informou que os sistemas estão funcionando normalmente.