Para onde vão os influenciadores dos EUA se o TikTok for banido? Veja as redes sociais alternativas

A possível proibição do TikTok nos Estados Unidos, prevista para 19 de janeiro, tem levado os usuários e influênciadores a buscar alternativas para os vídeos curtos que se tornaram populares na plataforma. A ausência de um substituto ideal impulsiona outras redes sociais a atrair os orfãos de uma rede social de conteúdo rápido.

Entre as opções disponíveis, apps como o Reels do Instagram, o YouTube Shorts e o Snapchat Spotlight oferecem funcionalidades semelhantes, mas enfrentam desafios para alcançar o nível de engajamento e personalização pelo qual o TikTok é conhecido.

Reels do Instagram

O Reels, integrado ao Instagram, se consolidou como uma das alternativas mais populares. Isso ocorre porque boa parte dos criadores de conteúdo repostam seus vídeos originalmente feitos no TikTok na plataforma da Meta.

As tendências do TikTok eventualmente chegam ao Reels, mas o algoritmo do Instagram ainda é criticado por sua menor eficiência em recomendar conteúdo personalizado.

YouTube Shorts

Criado pela gigante de vídeos, o YouTube Shorts aproveita sua vasta biblioteca de músicas e a base de usuários do YouTube. Embora a plataforma já tenha a vantagem de ser voltada para vídeos, o engajamento do Shorts ainda não alcança o mesmo nível do TikTok, principalmente porque muitos conteúdos vêm de adaptações de vídeos longos da própria plataforma.

Snapchat Spotlight

O Snapchat Spotlight também aposta em vídeos curtos, mas sua abordagem é focada em conteúdo leve e de entretenimento, evitando temas como política. Essa estratégia pode atrair um público jovem, mas pode afastar adultos que procuram informações mais amplas. Além disso, o Spotlight enfrenta dificuldades em expandir sua base além do público jovem, o que limita seu apelo como substituto do TikTok.

Outras opções menos conhecidas

Triller

Com foco em dança e música, o Triller é uma alternativa interessante, mas sua menor base de usuários nos Estados Unidos resulta em menos conteúdo disponível e menor engajamento. Para atrair usuários do TikTok, a empresa criou o site SaveMyTikToks.com, que permite transferir vídeos da plataforma chinesa para o Triller.

RedNote

O RedNote tem ganhado espaço, especialmente após ser o aplicativo mais baixado na App Store durante o mês de janeiro. Com funcionalidades que combinam vídeos curtos, fotos e textos, o app oferece conteúdos semelhantes aos do TikTok, como tutoriais e resenhas de produtos. No entanto, sendo uma plataforma chinesa, o RedNote também pode enfrentar desafios de banimento nos EUA.

Likee

O Likee oferece uma ampla biblioteca de músicas, ferramentas de edição de vídeos e transmissões ao vivo, mas sua base global de 100 milhões de usuários ainda apresenta limites para engajamento. O app tenta atrair criadores de conteúdo com opções de monetização, mas enfrenta barreiras para competir com o TikTok em escala global.