Ovnis: Governo dos EUA irá detalhar avistamentos "difíceis de explicar"

De acordo com John Ratcliffe, principal oficial de inteligência do ex-presidente Donald Trump, um relatório que detalha avistamentos "difíceis de explicar", como objetos voadores não identificados (ou Ovnis), deve ser divulgado em junho pelo Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

Em entrevista à Fox News, Ratcliffe afirma que o próximo relatório irá abordar “muito mais avistamentos do que os que foram divulgados”, inclusive alguns que foram desclassificados.

“Quando falamos sobre avistamentos, estamos falando sobre objetos que foram vistos por pilotos da Marinha ou da Força Aérea que foram captados por imagens de satélite que francamente se envolvem em ações difíceis de explicar”, disse Ratcliffe. “Movimentos que são difíceis de replicar, para os quais não temos tecnologia, ou viajando a velocidades que excedem a barreira do som sem um estrondo sônico.”

“Sempre buscamos uma explicação”, afirma ele sobre os avistamentos. “O clima pode causar distúrbios, distúrbios visuais. Às vezes nos perguntamos se nossos adversários têm ou não tecnologias que estão um pouco mais longe do que pensávamos ou que percebíamos. Mas há casos em que não temos boas explicações para algumas das coisas que vimos. ”

Ratcliffe afirma que os avistamentos foram vistos por todo o mundo e que a maioria foi detectada por mais do que um piloto ou indivíduo só. Ele também afirma que queria ter desclassificado o relatório durante o mandato de Trump, quando ele ainda era funcionário do Pentágono, mas que as informações não foram disponibilizadas a tempo.

Em abril de 2020, o Pentágono publicou três vídeos que mostram pilotos da marinha norte-americana encontrando o que eles descrevem como "fenômenos aéreos não identificados". Na época, internautas sugeriram que se tratariam de OVNIs.

O órgão afirmou que publicou os vídeos "para deixar claro qualquer equívoco sobre a veracidade ou não dos vídeos". Um deles foi gravado em novembro de 2004 e os outros dois em janeiro de 2015. O jornal norte-americano The New York Times já havia divulgado duas das gravações antes da autorização do governo, em 2017.

O Pentágono afirmou, em nota, que a publicação dos vídeos se deu após uma análise minuciosa e que constatou que "a exposição das imagens não afeta as investigações dos EUA sobre esse tipo de fenômeno". Segundo o governo, os objetos seguem categorizados como "não identificados".