Outro inimigo para o TikTok: Amazon manda funcionários apagarem app

A vida na empresa de aplicativo de vídeos TikTok não está nada fácil nos últimos dias. Depois de ser banido na Índia e de os Estados Unidos também ameaçarem bani-lo, agora foi a vez da Amazon.

Segundo o jornal americano The New York Times, a varejista pediu para que seus funcionários deletem o aplicativo de seus celulares para acessar o e-mail da empresa na versão mobile.

A empresa teria dito que o motivo para a exclusão foi um “risco de segurança”.

Segundo Taylor Lorenz, do New York Times, a Amazon enviou um e-mail para todos os funcionários.

Here's the email Amazon sent to employees this morning banning TikTok from employee phones.

"If you have TikTok on your device, you must remove it by 10-Jul to retain mobile access to Amazon email." pic.twitter.com/fIgmqyMhmO

— Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) July 10, 2020