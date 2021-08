Netflix começa a testar jogos dentro do app para usuários na Polônia

A Netflix anunciou que iria entrar no mercado de games e já começou. A empresa anunciou nesta quinta-feira, 26, que está disponibilizando dois jogos da franquia Stranger Things para usuários de seu app na Polônia.

Inicialmente os jogos estarão disponíveis apenas em smartphones e apenas para o sistema operacional Android. No tuíte, publicado em polonês, a empresa afirma que está apenas nos passos iniciais e que ainda tem muito trabalho a fazer nos próximos meses.

Let’s talk Netflix and gaming.

Today members in Poland can try Netflix mobile gaming on Android with two games, Stranger Things: 1984 and Stranger Things 3. It’s very, very early days and we’ve got a lot of work to do in the months ahead, but this is the first step. https://t.co/yOl44PGY0r

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 26, 2021