Nem Jobs previu isso: veja como pode ser novo iPhone dobrável

Há 13 anos, quando Steve Jobs lançava o primeiro smartphone da Apple, ele não imaginava como o aparelho mudaria ao longo dos anos. O iPhone, que começou com o objetivo de ser um celular de fácil uso com apenas uma mão, ganhou contornos diferentes após a morte de seu fundador, em 2011. Desde então, ele já virou azul, roxo, amarelo, ganhou uma versão de plástico, de vidro, duas câmeras, quatro câmeras, e outras novas atualizações que alteraram sua interface inicial. Em pleno 2020, uma nova patente publicada pela maçã pode indicar como uma versão ainda mais longe das previsões de Jobs e indica um iPhone dobrável.

Segundo o documento, que está no ar desde 7 de julho, o dispositivo seria “dobrável com uma parte de display exposta” mesmo quando o celular está dobrado. “Quando desdobrado, a tela do dispositivo fica plana, mas, quando fechado, uma parte fica proeminente para continuar a ser vista pelo usuário. Essa parte vai mostrar notificações e outros conteúdos mesmo com o celular fechado”, diz a publicação. Entre as opções de display estão as mensagens de texto, e-mail, calendário, alarmes, status da bateria e força do sinal de WiFi.

O movimento pode indicar a entrada da Apple em um mercado que ainda não domina, o de smartphones flexíveis, atualmente dominado pela Huawei, Motorola e Samsung, que já lançaram a versão ousada de seus smartphones.

O da empresa fundada por Jobs, no entanto, se diferencia exatamente na forma como é fechado. Seus concorrentes, como o Galaxy Fold, da Samsung, se fecham como “livros” e cobrem totalmente a tela enquanto fechados. O Galaxy, por exemplo, se fecha ao meio, enquanto o Mate X, da Huawei, tem a lateral dobrável. Outra diferença é que a Apple, segundo m dos desenhos no documento, vai apostar em uma ferramenta lateral para que os usuários usem a câmera mesmo sem abrir o celular.

As empresas de tecnologia sempre compram patentes para evitar processos judiciais e nem todas se tornam realmente produtos no fim das contas. Ainda assim, essa é uma tendência importante para o mercado de smartphones e não seria uma surpresa a Apple apostar nesse setor.