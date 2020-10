Na pandemia, Netflix cresce e ultrapassa Disney pela quinta vez no ano

A americana Netflix, gigante do segmento de streaming de vídeo, ultrapassou a quase centenária Disney em valor de mercado. A companhia baseada em Los Gatos vale 232 bilhões de dólares, enquanto a criadora do Mickey é avaliada em 222 bilhões. É a quinta vez que isso acontece só em 2020, um ano em que as rivais trocam de posições no topo, como em uma gangorra.

Com isso, a Netflix se torna a maior empresa de entretenimento audiovisual do mundo, tendo apenas 23 anos de existência.

Segundo analistas, o crescimento do valor das ações da Netflix ocorreu em 2020 devido à quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus. Enquanto a empresa continuou a crescer, a Disney teve de lidar com atrasos em lançamentos de filmes nos cinemas e com o fechamento de parques temáticos.

Só no ano passado a Disney adentrou o campo de batalha pela liderança do setor de streaming de vídeo, enquanto a Netflix está nele há mais de uma década.

Segundo um levantamento da FGV, a Netflix tem 17 milhões de assinantes no mercado brasileiro. No mundo, são 193 milhões de assinantes. A Disney só entrará no mercado de streaming nacional em novembro, nove anos depois da Netflix.