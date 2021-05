Michelin se une a Multilaser para levar marca além dos pneus

A Michelin, grupo francês que faturou globalmente 5,4 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2021, se aliou com a Multilaser para levar sua marca além dos pneus no mercado brasileiro. Com isso, a divisão de Lifestyle da companhia, que tem produtos relacionados à mobilidade, passa a vender produtos nas lojas da empresa brasileira.

A unidade de Lifestyle da empresa está no Brasil desde 2011 e está presente em 129 países, vendendo 30 milhões de produtos. A nova fase com a Multilaser pode contribuir com a proposta da Michelin de chegar ao país inteiro com mais força devido à presença da marca no país. A Multilaser tem mais de 40 mil pontos de venda no Brasil.

Mesmo com a parceria, a marca Michelin estará sempre à frente da marca da Multilaser na comunicação com o consumidor. A aliança entre as empresas também se estende ao e-commerce próprio da Multilaser, que reúne a grande maioria dos vendidos pela brasileira. “A parceria fortalece a presença da Michelin e vai mudar o nosso jogo no ambiente online”, afirma Guilherme Nigri, gerente regional da Michelin Lifestyle para a América Latina, em entrevista para a EXAME.

A divisão de estilo de vida da empresa sediada na França foi criada em 2000 e o objetivo sempre foi levar a marca para o dia a dia das pessoas, indo além dos pneus. Os produtos sempre têm a ver com mobilidade, como aspiradores de pó para carros (que pode aspirar água e tem função de sopro), parafusadeira, furadeiras, esmerilhadeiras, lixadeiras e ferramentas em geral -- artigos estes que chegarão às lojas da Multilaser ao longo de 2021.

"Com essa união, temos a expectativa de crescimento de 50% em nossa linha de ferramentas automotivas e residenciais e ficarmos mais próximos ainda do dia a dia dos nossos consumidores”, reforça Alexandre Ostrowiecki, presidente da Multilaser.

Os produtos se somarão aos mais de 5 mil que a Multilaser vende no país atualmente, com cerca de 20 marcas diferentes, como Rapoo e Ultra.

Não perca as últimas tendências do mercado de tecnologia. Assine a EXAME.