Meta realiza evento sobre jogos para discutir plataformas de metaverso

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

A Meta, dona do Facebook, inicia nesta terça-feira, 25, um evento de três dias com setores da indústria de games para discutir a construção do metaverso.

Fruto de uma parceria com a VentureBeat, que produz conteúdo sobre jogos, a empresa convidou nomes importantes do setor como Kim Libreri, diretor de tecnologia da Epic Games, Richard Kerris, chefe de desenvolvimento da Nvidia e Dave Baszucki, CEO da Roblox.

A principal motivação da Meta com o evento é continuar a manutenção da atenção que o assunto ganhou desde que a empresa trocou o nome da holding, em outubro. A empresa entende que 'os metaversos' serão uma construção compartilhada e conjunta. Aquecer a ideia nos outros players é estratégico.

Logo, a junção com a desenvolvedoras de jogos torna-se inevitavel, com o adendo de que na rede social Facebook há também uma plataforma de streaming de games, que concorre com o YouTube e a Twitch nas transmissões ao vivo e que pode ganhar impulso conforme o Facebook se torna mais relevante como plataforma para jogos.

Mas uma vez movimentada a esfera cultural e social, o plano segue na instalação e operação da infraestrutura dos ambientes virtuais. Nesse sentido, a Meta anunciou na segunda-feira, 24, seu novo supercomputador de inteligência artificial (IA), chamado de AI Research SuperCluster (RSC), que será usado para desenvolver o metaverso.

A intenção é tornar o supercomputador de IA no mais rápido do mundo quando estiver completamente pronto, o que deve acontecer ainda neste ano.

De acordo com a Meta, o RSC já começou a ser usado por pesquisadores da empresa para treinar sistemas de inteligência artificial com trilhões de parâmetros. Quando pronta, a máquina terá capacidade computacional equivalente a 100 mil computadores comuns.

"O RSC ajudará os pesquisadores de IA da Meta a construir novos e melhores modelos de IA que podem aprender com trilhões de exemplos; trabalhar em centenas de idiomas diferentes; analisar perfeitamente texto, imagens e vídeo juntos; desenvolver novas ferramentas de realidade aumentada; e muito mais", diz a Meta em seu anúncio.