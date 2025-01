Meta lança aplicativo de edição de vídeo em meio a banimento do CapCut

A Meta anunciou o lançamento de um novo aplicativo de edição de vídeo, chamado Edits, voltado para criadores de conteúdo. O anúncio foi feito pelo diretor do Instagram, Adam Mosseri, por meio de publicações no Threads e no Instagram no último domingo, 19. O lançamento ocorre durante o banimento da concorrente CapCut nos Estados Unidos.

Com previsão de estreia no próximo mês, o Edits será lançado primeiro para dispositivos iOS e, posteriormente, para o Android. Segundo Mosseri, a Meta tem trabalhado em parceria com criadores de vídeo para coletar feedback e aprimorar a experiência no aplicativo.

O diretor do Instagram promete que Edits é mais do que "um aplicativo de edição de vídeos; é um conjunto completo de ferramentas criativas". O aplicativo terá uma aba para inspiração, outra para acompanhar ideias iniciais, além de uma câmera de alta qualidade. O Edits também irá permitir compartilhar o rascunho da edição com outras pessoas e irá fornecer insights sobre o desempenho do conteúdo no Instagram.

“Têm muitas coisas ocorrendo no momento, mas não importa o que aconteça, é o nosso trabalho providenciar as melhores ferramentas para criadores”, disse Mosseri.

Anúncio da Meta em meio a banimento do TikTok

O anúncio de Mosseri foi publicado em meio ao banimento do TikTok dos Estados Unidos e um esforço das demais plataformas para substituir o aplicativo. Desde a noite de sábado, 18, usuários relatam que o TikTok se tornou inutilizável. O aplicativo também foi removido das lojas da Apple e do Google.

Uma lei dos Estados Unidos exigiu que a empresa mãe do aplicativo, a ByteDance, vendesse suas participação no TikTok, caso contrário a plataforma enfrentaria um bloqueio. CapCut, outra plataforma da ByteDance, utilizada para edições de vídeos, também foi banida.

Nesse contexto, outras redes sociais, como o X (antigo Twitter) e o BlueSky divulgaram novos recursos em suas plataforma para vídeos na vertical.