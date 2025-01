Antes de apresentar nova IA, CEO da OpenAI fará reunião com governo dos EUA, diz jornal

O CEO da OpenAI, Sam Altman, está em Washington, capital dos Estados Unidos, nesta semana, e agendou uma reunião a portas fechadas com oficiais do governo em 30 de janeiro, segundo informações do site Axios.

Especula-se que o CEO tenha a intenção de colocar o governo a par de uma nova IA que será lançada, com capacidade para realizar tarefas humanas complexas como se tivesse um nível de pós-doutorado.

Fontes da Axios no governo estadunidense afirmaram que companhias líderes do setor de IA estão ultrapassando projeções o avanço e o desenvolvimento de IA. Um documento publicado na semana passada pela OpenAI, o Economic Blueprint, argumenta que a IA pode "catalizar a reindustrialização do país".

Recentemente, Sam Altman declarou que a empresa sabe como construir inteligência artificial geral (AGI) – em teoria, esse tecnologia conseguiria superar a inteligência humana em diversas áreas cognitivas. Segundo o CEO, a AGI irá aparecer até o fim de 2025. Funcionários da OpenAI têm contado amigos que estão empolgados e assombrados com o progresso recente da IA.

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, afirmou no podcast de Joe Rogan que, neste ano, a Meta, bem como outras companhias vão ter uma IA do nível de um engenheiro que poderá escrever códigos. "Com o tempo, vamos chegar a um ponto em que muitos dos códigos dos nossos aplicativos, incluindo o de IA que geramos, será construído por engenheiros de IA, em vez de pessoas engenheiras", disse.

Expectativas em alta

Tecnologias como as que estão sendo desenvolvidas por Sam Altman prometem ir além da execução de simples comandos: elas poderão perseguir objetivos de forma autônoma, sintetizar grandes volumes de dados, analisar múltiplas opções e entregar soluções completas.

Um exemplo prático seria solicitar que a IA desenvolvesse um software de pagamentos. Nesse cenário, o agente de inteligência artificial poderia projetar o design do sistema, realizar testes e entregar uma aplicação funcional, sem a necessidade de intervenção humana direta em cada etapa do processo.