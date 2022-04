Mercado Livre anuncia programa de tecnologia para jovens brasileiras

O Mercado Livre lança mais uma edição do Conectadas, programa gratuito que promove uma imersão digital de meninas em temas de tecnologia. Realizada em parceria com a ONG brasileira {reprograma}, a iniciativa já permitiu que centenas de jovens, entre 14 e 18 anos, mergulhassem no universo tecnológico.

Quer ficar por dentro das maiores novidades da tecnologia? Assine a EXAME por menos de R$ 0,37/dia.

Implementado desde o ano passado no Brasil, o Conectadas oferece uma imersão digital que totaliza 40 horas. Ao longo 16 encontros são abordados conteúdos de transformação digital, economia 4.0, sustentabilidade, design da experiência do usuário, análise de dados, desenvolvimento de projetos e negócios digitais, marketing e comunicação digital.

Durante o programa, acontece ainda o acompanhamento de mentores do Mercado Livre e da {reprograma}, permitindo ainda a essas meninas conhecer e se conectar com mulheres que já atuam neste segmento

“Queremos que cada vez mais meninas descubram todas as possibilidades que a tecnologia tem para elas e para suas comunidades”, destaca Laura Motta, gerente de Sustentabilidade do Mercado Livre no Brasil.

Em 2022, o Conectadas pretende atingir 1.400 meninas em sete países: Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, México, Peru e Brasil. Por aqui, serão 400 jovens, o dobro do ano passado.

Meninas de escolas públicas têm prioridade e o programa espera ter pelo menos 50% de jovens pretas, pardas e indígenas.

“Conectadas me mostrou que eu sou realmente capaz de aprender e aplicar esses novos conhecimentos na prática, de uma forma muito fácil e sem complicação”, disse Giovana Pereira, participante da primeira turma.

Para participar, não é necessário que as interessadas ​​tenham conhecimento prévio na área, apenas o desejo de criar soluções inovadoras baseadas em tecnologia, dentro de um contexto desafiador.

As inscrições para esta edição, que podem ser feitas por meio de um formulário digital, terminam no dia 2 de maio.