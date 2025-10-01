Tecnologia

Mercado de IA incorporada na China pode superar RMB 1 trilhão até 2035

Relatório do Conselho de Estado projeta expansão do setor para RMB 400 bilhões até 2030, com vantagens em componentes e modelos multimodais que combinam visão, linguagem e ação

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 18h11.

O relatório do Centro de Pesquisa para o Desenvolvimento do Conselho de Estado, publicado recentemente em Pequim, aponta que a indústria chinesa de inteligência artificial incorporada ainda se encontra em estágio inicial, mas já conta com bases consolidadas em pesquisa e desenvolvimento de grandes modelos e na fabricação de produtos.

Segundo o documento, o mercado pode atingir RMB 400 bilhões até 2030 e ultrapassar RMB 1 trilhão em 2035, impulsionando a produtividade em setores como transporte e logística, manufatura industrial e serviços comerciais.

Bases consolidadas em grandes modelos e fabricação de componentes

O relatório destaca que a China possui capacidade de pesquisa em modelos multimodais que combinam visão, linguagem e ação, além de produzir os principais componentes para agentes de inteligência incorporada, como sistemas servo, sensores e atuadores finais, com vantagem de custo.

Documento recomenda priorizar segurança e expandir cenários de aplicação

O documento recomenda priorizar a resolução de desafios comuns por meio de avanços em tecnologias-chave e expandir os cenários de aplicação de acordo com o grau de maturidade dos produtos. Também sugere corrigir falhas de segurança com base em experiências práticas e estudar medidas preventivas sobre emprego e ética.

Segundo os autores, essas ações podem promover o desenvolvimento da indústria com alto padrão de qualidade, mantendo segurança operacional e interação eficiente entre tecnologias e usuários.

